Эрлинг ХОЛАНД: «Месси никогда не позволит мне этого сделать»
Норвежец о конкуренции за «Золотую бутсу» на ЧМ-2026
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал очередное результативное выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
«Месси никогда не позволит мне даже прикоснуться к «Золотой бутсе» чемпионата мира», – написал Холанд.
В матче третьего тура группового этапа против Иордании (3:1) капитан сборной Аргентины вышел на поле лишь на 60-й минуте, но этого хватило, чтобы отличиться эффектным голом со штрафного.
Этот гол стал для Месси шестым на нынешнем чемпионате мира. Кроме того, аргентинец установил историческое достижение, забив в седьмом подряд матче чемпионатов мира.
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