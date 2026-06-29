Эрлинг ХОЛАНД: «Месси никогда не позволит мне этого сделать»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал очередное результативное выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Месси никогда не позволит мне даже прикоснуться к «Золотой бутсе» чемпионата мира», – написал Холанд.

В матче третьего тура группового этапа против Иордании (3:1) капитан сборной Аргентины вышел на поле лишь на 60-й минуте, но этого хватило, чтобы отличиться эффектным голом со штрафного.

Этот гол стал для Месси шестым на нынешнем чемпионате мира. Кроме того, аргентинец установил историческое достижение, забив в седьмом подряд матче чемпионатов мира.