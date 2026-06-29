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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Месси никогда не позволит мне этого сделать»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 05:32 |
1273
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Месси никогда не позволит мне этого сделать»

Норвежец о конкуренции за «Золотую бутсу» на ЧМ-2026

29 июня 2026, 05:32 |
1273
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Месси никогда не позволит мне этого сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал очередное результативное выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Месси никогда не позволит мне даже прикоснуться к «Золотой бутсе» чемпионата мира», – написал Холанд.

В матче третьего тура группового этапа против Иордании (3:1) капитан сборной Аргентины вышел на поле лишь на 60-й минуте, но этого хватило, чтобы отличиться эффектным голом со штрафного.

Этот гол стал для Месси шестым на нынешнем чемпионате мира. Кроме того, аргентинец установил историческое достижение, забив в седьмом подряд матче чемпионатов мира.

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Эрлинг Холанд Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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