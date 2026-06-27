Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Холанд снова стал вирусным, но на этот раз не из-за голов
Другие новости
27 июня 2026, 23:37 | Обновлено 27 июня 2026, 23:40
462
1

ФОТО. Холанд снова стал вирусным, но на этот раз не из-за голов

Фанаты заметили интересную деталь во внешнем виде форварда Норвегии

27 июня 2026, 23:37 | Обновлено 27 июня 2026, 23:40
462
1 Comments
ФОТО. Холанд снова стал вирусным, но на этот раз не из-за голов
Footy Headlines. Эрлинг Холанд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал одним из самых обсуждаемых футболистов чемпионата мира-2026 не только из-за игры, но и благодаря своему стилю.

Как сообщает Footy Headlines, форвард специально подбирает резинки для волос Kknekki под цвета формы сборной Норвегии.

В матче, где Норвегия играла в черном выездном комплекте, Холанд использовал черную резинку для волос. Ранее, в поединке против Ирака, футболист вышел с красной резинкой, которая подходила к традиционной домашней форме национальной команды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Позже Холанд также подобрал резинку под предматчевую футболку сборной Норвегии на ЧМ-2026.

Интересно, что аксессуар выпускает норвежский бренд Bon Dep, в котором сам Холанд имеет финансовую долю. Резинки быстро стали вирусными в соцсетях, а интерес к ним и продажи заметно выросли.

Холанд известен своей фирменной прической, а теперь даже эта деталь стала частью его образа на чемпионате мира.

По теме:
Эрлинг ХОЛАНД: «Не думаю, что мы могли бы обыграть Францию»
ФОТО. Самая горячая форма ЧМ-2026? Бренд выпустил футбольные бикини
Впервые в старте Англии на ЧМ выйдет четверо игроков из неанглийских клубов
фото чемпионат мира по футболу Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд lifestyle
Максим Лапченко Источник: Footyheadlines
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панама – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 28 июня 2026, 00:05 0
Панама – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Панама – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы L чемпионата мира 2026

Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Футбол | 27 июня 2026, 07:02 4
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб

Артема в «Бетисе» не будет

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27.06.2026, 07:32
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
Лучший результат сезона. Дорощук взял 2,33 м и выиграл Мемориал Лонского
Другие виды | 27.06.2026, 19:57
Лучший результат сезона. Дорощук взял 2,33 м и выиграл Мемориал Лонского
Лучший результат сезона. Дорощук взял 2,33 м и выиграл Мемориал Лонского
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27.06.2026, 06:32
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
На труселях ще требя перевiрити якi вони
Ответить
-1
Популярные новости
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 8
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
26.06.2026, 08:28 20
Футбол
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
27.06.2026, 18:15 3
Бокс
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 30
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем