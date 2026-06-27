ФОТО. Холанд снова стал вирусным, но на этот раз не из-за голов

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал одним из самых обсуждаемых футболистов чемпионата мира-2026 не только из-за игры, но и благодаря своему стилю.

Как сообщает Footy Headlines, форвард специально подбирает резинки для волос Kknekki под цвета формы сборной Норвегии.

В матче, где Норвегия играла в черном выездном комплекте, Холанд использовал черную резинку для волос. Ранее, в поединке против Ирака, футболист вышел с красной резинкой, которая подходила к традиционной домашней форме национальной команды.

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Позже Холанд также подобрал резинку под предматчевую футболку сборной Норвегии на ЧМ-2026.

Интересно, что аксессуар выпускает норвежский бренд Bon Dep, в котором сам Холанд имеет финансовую долю. Резинки быстро стали вирусными в соцсетях, а интерес к ним и продажи заметно выросли.

Холанд известен своей фирменной прической, а теперь даже эта деталь стала частью его образа на чемпионате мира.