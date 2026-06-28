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ATP
28 июня 2026, 15:08 | Обновлено 28 июня 2026, 15:09
194
0

Первый трофей в карьере. Определен чемпион турнира ATP 250 в Истборне

Зизу Бергс обыграл Уго Умбера на пути к трофею

28 июня 2026, 15:08 | Обновлено 28 июня 2026, 15:09
194
0
Первый трофей в карьере. Определен чемпион турнира ATP 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Зизу Бергс
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Бельгийский теннисист Зизу Бергс (ATP 48) стал чемпионом травяного турнира ATP 250 в Истборне, Великобритания.

Бергс одолел француза Уго Умбера (ATP 30) в трех сетах за 2 часа – 3:6, 6:1, 6:4.

Счет очных встреч соперников – 1:1.

Финальный поединок между теннисистами начался еще вчера, 27 июня, но был вначале приостановлен из-за дождя, а затем перенесен на воскресенье, 28 июня.

На пути к трофею Бергс также обыграл Хауме Муньяра, Даниэля Альтмайера, Яна Хойнски и Тоби Сэмюэля

Для Зизу это дебютный трофей в карьере.

ATP 250 Истборн. Трава, финал

Зизу Бергс Уго Умбер [6] – 3:6, 6:1, 6:4

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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