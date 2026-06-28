Первый трофей в карьере. Определен чемпион турнира ATP 250 в Истборне

Бельгийский теннисист Зизу Бергс (ATP 48) стал чемпионом травяного турнира ATP 250 в Истборне, Великобритания.

Бергс одолел француза Уго Умбера (ATP 30) в трех сетах за 2 часа – 3:6, 6:1, 6:4.

Счет очных встреч соперников – 1:1.

Финальный поединок между теннисистами начался еще вчера, 27 июня, но был вначале приостановлен из-за дождя, а затем перенесен на воскресенье, 28 июня.

На пути к трофею Бергс также обыграл Хауме Муньяра, Даниэля Альтмайера, Яна Хойнски и Тоби Сэмюэля

Для Зизу это дебютный трофей в карьере.

ATP 250 Истборн. Трава, финал

Зизу Бергс – Уго Умбер [6] – 3:6, 6:1, 6:4