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  4. Челси нашел замену для Кукурельи. Ему 28 лет
Англия
29 июня 2026, 00:35 |
229
0

Челси нашел замену для Кукурельи. Ему 28 лет

Синие интересуются Пепом Чаваррией

29 июня 2026, 00:35 |
229
0
Челси нашел замену для Кукурельи. Ему 28 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лондонский «Челси» интересуется левым защитником испанского «Райо Вальекано» Пепом Чаваррией, сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто.

По информации источника, руководство «синих» видит в 28-летнем футболисте прямую замену проданному в мадридский «Реал» Марку Кукурелье.

Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне 2025/26 Пеп Чаваррия провел 44 матча на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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Челси Райо Вальекано трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Маттео Моретто Марк Кукурелья
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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