Англия29 июня 2026, 00:35 |
229
0
Челси нашел замену для Кукурельи. Ему 28 лет
Синие интересуются Пепом Чаваррией
29 июня 2026, 00:35 |
229
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Лондонский «Челси» интересуется левым защитником испанского «Райо Вальекано» Пепом Чаваррией, сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто.
По информации источника, руководство «синих» видит в 28-летнем футболисте прямую замену проданному в мадридский «Реал» Марку Кукурелье.
Переговоры между сторонами продолжаются.
В сезоне 2025/26 Пеп Чаваррия провел 44 матча на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июня 2026, 08:02 0
Тренер рассчитывает на Лонвейка
Бокс | 28 июня 2026, 07:32 3
Украинец может провести поединок с Верховеном или Уайлдером
Бокс | 28.06.2026, 20:25
Футбол | 29.06.2026, 00:55
Бокс | 28.06.2026, 09:15
Комментарии 0
Популярные новости
28.06.2026, 07:20 45
28.06.2026, 08:55 6
27.06.2026, 08:41 5
27.06.2026, 08:00 7
27.06.2026, 07:32 9
27.06.2026, 09:15 22
27.06.2026, 06:32 4
28.06.2026, 08:20 5