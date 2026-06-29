Челси нашел замену для Кукурельи. Ему 28 лет

Лондонский «Челси» интересуется левым защитником испанского «Райо Вальекано» Пепом Чаваррией, сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто.

По информации источника, руководство «синих» видит в 28-летнем футболисте прямую замену проданному в мадридский «Реал» Марку Кукурелье.

Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне 2025/26 Пеп Чаваррия провел 44 матча на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.