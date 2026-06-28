Гари НЕВИЛЛ: «Он – лучший игрок сборной Англии»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Неввил высказался о Джуде Беллингем и о игре сборной Англии на чемпионате мира:

«Безусловно, Беллингем – лучший игрок сборной Англии. Он единственный, кто выглядит так, будто находится в отличной форме, единственный, кто выглядит свежим. Он представляет угрозу, играет активно и демонстрирует тот уровень, которого от него ожидают. За последние несколько лет эти футболисты задали очень высокую планку, выходя в финалы и полуфиналы.

Тухель говорил, что в важных матчах команда будет действовать активнее. Не думаю, что после этого группового этапа он скажет, что всё идеально. В ближайшие четыре дня нужно собраться, вернуть в состав Деклана Райса, а также усилить игру в обороне. Панама несколько раз создавала моменты у наших ворот, но ей не хватило мастерства, чтобы этим воспользоваться.

Когда я играл за Англию, мы неоднократно не выходили из группы или финишировали вторыми, после чего получали очень сложную сетку плей-офф. Сейчас самое большое разочарование заключается в другом. За последние годы эти игроки установили такие стандарты, что мы хотим от них большего. Мы ждем большего от Беллингема, Моргана Роджерса, Маркуса Решфорда, и это должно произойти уже сейчас».

За 3 матча чемпионата мира Джуд Беллингем отличился 2 голами и 1 голевой передачей. Англия вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы с Хорватией, Панамой и ганой, в 1/16 финала подопечных Тухеля ожидает встреча с ДР Конго.