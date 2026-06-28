Гарри КЕЙН: «Это, безусловно, повод для гордости»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над национальной сборной Панамы (2:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это, безусловно, повод для гордости. Ещё до начала турнира я говорил, что чемпионат мира – это самый важный турнир, в котором мы участвуем как профессиональные футболисты, поэтому забить 11 голов – это действительно повод для гордости. Это всегда трудно осознать. Я просто хочу насладиться этим моментом вместе с командой, насладиться тем, что мы возглавляем турнирную таблицу. Я никогда не воспринимаю такие моменты как нечто само собой разумеющееся. Это ещё одна замечательная веха, и я надеюсь, что это не последняя в этом турнире».

Англия выиграла группу L с 7 очками и вышла в плей-офф. Панама не набрала ни одного очка и покинула чемпионат мира.