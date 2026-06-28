Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В США Почеттино предложили контракт на 4 года
Чемпионат мира
28 июня 2026, 13:56 | Обновлено 28 июня 2026, 13:57
285
0

В США Почеттино предложили контракт на 4 года

Окончательно решение будет принято после чемпионата мира

28 июня 2026, 13:56 | Обновлено 28 июня 2026, 13:57
285
0
В США Почеттино предложили контракт на 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Федерация футбола США предложила аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино продление контракта. Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, 54-летнему коучу предложили продление контракта на четыре года. Окончательно решение будет принято по окончанию чемпионата мира.

Маурисио Почеттино работает со сборной США с осени 2024. На чемпионате мира подопечные аргентинского коуча заняли первое место группы и вышла в плей-офф, где в рамках 1/16 финала встретится с Боснией и Герцеговиной.

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 3 2 0 1 8 - 4 26.06.26 Турция 3:2 США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 6
2 Австралия 3 1 1 1 2 - 2 26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 4
3 Парагвай 3 1 1 1 2 - 4 26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 4
4 Турция 3 1 0 2 3 - 5 26.06.26 Турция 3:2 США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
Полная таблица

По теме:
МЮ и ПСЖ нацелились на суперзвезду Реала. Клуб может потерять 140 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с капитаном после выхода в УПЛ
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Маурисио Почеттино продление контракта сборная США по футболу
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Бокс | 28 июня 2026, 09:15 12
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой

Боксёр не планирует завершать карьеру и проведёт как минимум один бой

Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ
Футбол | 28 июня 2026, 12:09 0
Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ
Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ

Шкриньяр согласился переехать из Стамбула в Лиссабон

Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Бокс | 28.06.2026, 09:30
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
Бокс | 28.06.2026, 08:55
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
Ожидаемый компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки
Футбол | 28.06.2026, 07:00
Ожидаемый компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки
Ожидаемый компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 7
Футбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 18
Футбол
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 13
Бокс
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем