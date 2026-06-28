В США Почеттино предложили контракт на 4 года
Окончательно решение будет принято после чемпионата мира
Федерация футбола США предложила аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино продление контракта. Об этом сообщает Talk Sport.
По информации источника, 54-летнему коучу предложили продление контракта на четыре года. Окончательно решение будет принято по окончанию чемпионата мира.
Маурисио Почеттино работает со сборной США с осени 2024. На чемпионате мира подопечные аргентинского коуча заняли первое место группы и вышла в плей-офф, где в рамках 1/16 финала встретится с Боснией и Герцеговиной.
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|26.06.26 Турция 3:2 США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|4
|3
|Парагвай
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|26.06.26 Парагвай 0:0 Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|4
|4
|Турция
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|26.06.26 Турция 3:2 США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
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