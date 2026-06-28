В США Почеттино предложили контракт на 4 года

Федерация футбола США предложила аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино продление контракта. Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, 54-летнему коучу предложили продление контракта на четыре года. Окончательно решение будет принято по окончанию чемпионата мира.

Маурисио Почеттино работает со сборной США с осени 2024. На чемпионате мира подопечные аргентинского коуча заняли первое место группы и вышла в плей-офф, где в рамках 1/16 финала встретится с Боснией и Герцеговиной.