«История еще не закончилась». Нико Уильямс прокомментировал травму

Вингер сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал травму, полученную в победном для подопечных де ла Фуенте матче третьего тура группового этапа чемпионата мира (1:0)

«Сегодня – один из худших дней в моей жизни. Я снова получил травму после очень сложного года, в котором пубалгия выиграла много сражений, но не войну. Мне удалось преодолеть её благодаря труду, самоотверженности и, прежде всего, ответственности.

Это был полуторагодичный период страданий, печали, неопределённости и тревоги. Я не знал, когда снова смогу играть без боли и когда вернусь к нормальной жизни. Мне приходилось сосуществовать с болью в таких простых вещах, как поход в туалет, посадка и выход из автомобиля или просто наслаждение повседневной жизнью.

Снова стать счастливым, играя в футбол, было моим главным приоритетом, наряду с возвращением улыбки. Потому что без улыбки, без радости и без счастья я не могу выступать на высшем уровне.

Я преодолел это. Затем появилась травма подколенного сухожилия, которая вновь проверила меня на прочность. Я в очередной раз перестал улыбаться, но и это не собиралось меня остановить.

Вчера я получил новую травму в результате игрового эпизода, в котором мой коллега по профессии действовал под влиянием разочарования, недовольства и печали из-за ситуации, через которую он проходил. Это был момент, которого, на мой взгляд, можно было избежать, поскольку он был совершенно ненужным.

Но и это меня не остановит. Я знаю, что у Бога есть план для меня, и я буду продолжать бороться до последней секунды, чтобы снова заниматься тем, что люблю больше всего: играть в футбол, быть счастливым и дарить много радости.

Сердечно благодарю всех за ваши сообщения поддержки.

История еще не закончилась, увидимся как можно скорее на этом чемпионате мира»

На мундиале Нико Уильямс провел 3 матча, результативными действиями не отличился.