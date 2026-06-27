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Чемпионат мира
27 июня 2026, 14:42 |
91
0

Алехандро БАЭНА: «Мы знали: это будет тяжело»

Полузащитник сборной Испании прокомментировал победу над Уругваем

27 июня 2026, 14:42 |
91
0
Алехандро БАЭНА: «Мы знали: это будет тяжело»
ФИФА
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Полузащитник сборной Испании Алехандро Баэна прокомментировал победу над национальной сборной Уругвая (1:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Дело в том, что мы знали: будет тяжело, ведь мы играли за первое место, а они – за выживание. Возможно, это был не такой же матч, как в прошлый раз, но играть именно так было необходимо. Это, пожалуй, один из самых важных голов в моей карьере».

Благодаря этой победе Испания заняла первое место в группе H с 7 очками и вышла в плей-офф. Уругвай занял третье место с 2 очками и завершил выступление на чемпионате мира.

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Алехандро Баэна сборная Испании по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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