Алехандро БАЭНА: «Мы знали: это будет тяжело»

Полузащитник сборной Испании Алехандро Баэна прокомментировал победу над национальной сборной Уругвая (1:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Дело в том, что мы знали: будет тяжело, ведь мы играли за первое место, а они – за выживание. Возможно, это был не такой же матч, как в прошлый раз, но играть именно так было необходимо. Это, пожалуй, один из самых важных голов в моей карьере».

Благодаря этой победе Испания заняла первое место в группе H с 7 очками и вышла в плей-офф. Уругвай занял третье место с 2 очками и завершил выступление на чемпионате мира.