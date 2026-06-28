Хамес РОДРИГЕС: «Роналду – замечательный человек и пример для подражания»
Колумбиец тепло отозвался о бывшем одноклубнике
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 с Португалией (0:0) поделился своими мыслями о лидере команды-соперника Криштиану Роналду.
Родригес играл с Роналду в составе «Реала» с 2014 по 2017 год.
«Криштиану – пример для подражания. Когда я приехал в «Реал Мадрид», он был одним из первых, кто меня поздравил. Он пригласил меня к себе домой, и мы стали близкими друзьями. Это замечательный человек и пример для всех. Просто посмотрите на его физическую форму в 41 год», – сказал Родригес.
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет против Хорватии (3 июля). Сборная Колумбии на этой стадии встретится с Ганой (4 июля).
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