Роналду взял слово после выхода сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026

Национальная сборная Португалии сыграла вничью с командой Колумбии (0:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, что позволило им квалифицироваться в плей-офф Мундиаля.

На промежуточный успех лаконично отреагировал лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду: «Мы продолжаем вместе», – написал Криштиану.

Национальная сборная Португалии заняла второе место в группе K, набрав пять турнирных баллов после 3 сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Хорватии.