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  4. Роналду взял слово после выхода сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026
Чемпионат мира
28 июня 2026, 10:22 |
943
0

Роналду взял слово после выхода сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026

Криштиану выложил пост в Instagram

28 июня 2026, 10:22 |
943
0
Роналду взял слово после выхода сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Национальная сборная Португалии сыграла вничью с командой Колумбии (0:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, что позволило им квалифицироваться в плей-офф Мундиаля.

На промежуточный успех лаконично отреагировал лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду: «Мы продолжаем вместе», – написал Криштиану.

Национальная сборная Португалии заняла второе место в группе K, набрав пять турнирных баллов после 3 сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Хорватии.

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Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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