Роналду взял слово после выхода сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026
Криштиану выложил пост в Instagram
Национальная сборная Португалии сыграла вничью с командой Колумбии (0:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, что позволило им квалифицироваться в плей-офф Мундиаля.
На промежуточный успех лаконично отреагировал лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду: «Мы продолжаем вместе», – написал Криштиану.
Национальная сборная Португалии заняла второе место в группе K, набрав пять турнирных баллов после 3 сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Хорватии.
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