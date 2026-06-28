Эксперт назвал сборную, которая будет главным претендентом на титул ЧМ

Известный эксперт Николай Цымбал, эксклюзивно для Sport.ua, назвал сборные, у которых больше всего шансов покорить вершину, а также стать открытием ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я верю, что чемпионский титул возьмут французы, с их фантастическим подбором исполнителей. Можно только позавидовать наставнику Дидье Дешаму, к услугам которого практически два равноценных «звездных» состава. По атакующему потенциалу, интенсивности французы вне конкуренции.

А сборной-сенсацией могут стать норвежцы. И пусть не обманывает болельщиков крупное поражение скандинавов от французов под занавес группового турнира. Они решили сыграть резервным составом, чтобы лидеры сохранили силы и избежали травм. Это чисто стратегический ход, и он себя обязательно оправдает. Не удивлюсь, если норвежцы будут среди четвертьфиналистов.

Кстати, склоняюсь к тому, что до полуфинальной стадии доберется не все фавориты. Сюрпризы будут. Пока участники ЧМ производят сильное впечатление своей физической подготовкой. Практически все противостояния проходят динамически, на максимальных оборотах. В этом заслуга и клубных тренеров, которые позаботились о том, чтобы их подопечные прибыли в распоряжение сборных в боевой спортивной форме. Поэтому неудивительно, что несмотря на сложные погодные условия, футболисты в каждом из матчей набегают рекордные километражи. Не отстают даже вратари, лучшие из которых набегают более восьми километров за поединок. Это яркое свидетельство универсализации киперов, часто берущих на себя и функции защитников».