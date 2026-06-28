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Чемпионат мира
28 июня 2026, 11:37 |
1567
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Эксперт назвал сборную, которая будет главным претендентом на титул ЧМ

Николай Цымбал считает, что до полуфинальной стадии ЧМ-2026 доберутся не все фавориты

28 июня 2026, 11:37 |
1567
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Эксперт назвал сборную, которая будет главным претендентом на титул ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный эксперт Николай Цымбал, эксклюзивно для Sport.ua, назвал сборные, у которых больше всего шансов покорить вершину, а также стать открытием ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я верю, что чемпионский титул возьмут французы, с их фантастическим подбором исполнителей. Можно только позавидовать наставнику Дидье Дешаму, к услугам которого практически два равноценных «звездных» состава. По атакующему потенциалу, интенсивности французы вне конкуренции.

А сборной-сенсацией могут стать норвежцы. И пусть не обманывает болельщиков крупное поражение скандинавов от французов под занавес группового турнира. Они решили сыграть резервным составом, чтобы лидеры сохранили силы и избежали травм. Это чисто стратегический ход, и он себя обязательно оправдает. Не удивлюсь, если норвежцы будут среди четвертьфиналистов.

Кстати, склоняюсь к тому, что до полуфинальной стадии доберется не все фавориты. Сюрпризы будут. Пока участники ЧМ производят сильное впечатление своей физической подготовкой. Практически все противостояния проходят динамически, на максимальных оборотах. В этом заслуга и клубных тренеров, которые позаботились о том, чтобы их подопечные прибыли в распоряжение сборных в боевой спортивной форме. Поэтому неудивительно, что несмотря на сложные погодные условия, футболисты в каждом из матчей набегают рекордные километражи. Не отстают даже вратари, лучшие из которых набегают более восьми километров за поединок. Это яркое свидетельство универсализации киперов, часто берущих на себя и функции защитников».

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инсайд Мнение эксперта Николай Цымбал чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Норвегии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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про 8 км за матч воротарів - це якась х..ня
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