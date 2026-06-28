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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 13:23 |
914
6

Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»

Эксперт раскритиковал кадровые решения Томаса Тухеля

28 июня 2026, 13:23 |
914
6 Comments
Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл
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Бывший игрок и тренер сборной Англии Гари Невилл подверг резкой критике главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.

В частности, эксперт не понимает, почему немец не взял на ЧМ-2026 правого защитника «Реала» Трента Александра-Арнольда. В недавнем матче с Панамой его позицию в сборной закрывал центральный защитник Джарелл Куанса.

«Куанса на правом фланге обороны? Похоже, в этой команде происходит что-то очень плохое. Я бы хотел видеть именно Трента на правом фланге. Тухель выбрал Риса Джеймса и Ливраменто, которые склонны к травмам, но не Трента, который является игроком мирового класса», – заявил Невилл.

По итогам группового этапа ЧМ-2026 команда Тухеля набрала 7 очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала мундиаля Англия сыграет против ДР Конго. Матч состоится 1 июля.

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Гари Невилл Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Трент Александер-Арнольд Джарелл Куанса Тино Ливраменто Рис Джеймс
Андрей Плыгун Источник: ITV.com
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Комментарии 6
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Від кого б і на якій стадії  Англія не вилетіла з ЧС, і навіть якщо поступиться у фіналі, все одно Тухелю не позаздриш, його там не критикуватиме і не обливатиме брудом тільки лінивий...
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+3
Поскоріше би тухляша вигнали
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0
Кто становится тренером англии у того крыша едет почему-то
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0
Англійська збірна тепер мало чим відрізняється від французької але не така сильна. Уехі, Мадуехі (Мадуеке), Конза, Куанса. Типово по англійськи звучить. І дуже традиційно. Чи не дуже. І дійсно Магуайра не взяли. Там його мама навіть виступала проти цього. 
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0
Невілле, шоніясна? Тобі ж уже казали: Трента, Александера й Арнольда шукали. Але не знайшли. Вони сховалися. 
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-2
Невілу аби варнягати, вже колись показав свій тренерський навик з Валенсією.
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-2
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