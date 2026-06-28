Гари НЕВИЛЛ: «Со сборной Англии происходит что-то очень плохое»

Бывший игрок и тренер сборной Англии Гари Невилл подверг резкой критике главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.

В частности, эксперт не понимает, почему немец не взял на ЧМ-2026 правого защитника «Реала» Трента Александра-Арнольда. В недавнем матче с Панамой его позицию в сборной закрывал центральный защитник Джарелл Куанса.

«Куанса на правом фланге обороны? Похоже, в этой команде происходит что-то очень плохое. Я бы хотел видеть именно Трента на правом фланге. Тухель выбрал Риса Джеймса и Ливраменто, которые склонны к травмам, но не Трента, который является игроком мирового класса», – заявил Невилл.

По итогам группового этапа ЧМ-2026 команда Тухеля набрала 7 очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала мундиаля Англия сыграет против ДР Конго. Матч состоится 1 июля.