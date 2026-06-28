Томас ТУХЕЛЬ: «Мы сделали все, что требовалось, но Панаме сложно забить»

Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после победы своей команды в матче против Панамы (2:0) в третьем туре ЧМ-2026.

«Мы сделали все, что требовалось. Именно такого матча мы и ожидали – тяжелого против физически мощного соперника. Им очень сложно забить, и мы стали единственной командой, которой удалось создать против них столько моментов и отличиться дважды.

Мы действовали очень агрессивно, но при этом должны были пристально следить за их контратаками. Мы заслужили эту победу, хотя она далась очень тяжело. Нам еще есть над чем работать – нужно довести до совершенства множество деталей, в частности, игру один в один в защите.

Теперь турнир начинается заново – впереди стадия плей-офф. Сейчас мы должны восстановить силы, объединить все наши лучшие качества и развить то, что уже есть. У нас есть командный дух, бойцовский характер и вера в себя. Мы прибавим. Чем серьезнее будут матчи, тем сильнее будем и мы.

Три дня отдыха, а затем следующий матч через четыре дня. Для нас это не проблема. Нам нравится такой график, и мы умеем играть в таких условиях», – сказал Тухель.

Национальная сборная Англии выиграла квартет L, набрав 7 турнирных баллов после 3 сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Томаса Тухеля сыграют против национальной команды ДР Конго.