Решфорд отказал Тоттенхэму ради другого топ-клуба
Маркус надеется остаться в Барселоне
28-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд отказался переходить в лондонский «Тоттенхэм».
Сообщается, что «шпоры» предложили выкупить у «МЮ» контракт звезды сборной Англии за 40 миллионов евро, а также удовлетворить финансовые требования самого футболиста. Однако Решфорд не хочет вообще возвращаться в АПЛ и желает продолжить выступления в составе «Барселоны», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды.
Каталонский клуб так и не активировал опцию выкупа в контракте футболиста. В то же время «блаугранас» недавно объявили о подписании контракта с конкурентом Решфорда по позиции в сборной Англии Энтони Гордоном. За вингера заплатили 70 млн евро.
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