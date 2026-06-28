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  4. Решфорд отказал Тоттенхэму ради другого топ-клуба
Англия
28 июня 2026, 15:10 |
1114
0

Решфорд отказал Тоттенхэму ради другого топ-клуба

Маркус надеется остаться в Барселоне

28 июня 2026, 15:10 |
1114
0
Решфорд отказал Тоттенхэму ради другого топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Решфорд
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28-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд отказался переходить в лондонский «Тоттенхэм».

Сообщается, что «шпоры» предложили выкупить у «МЮ» контракт звезды сборной Англии за 40 миллионов евро, а также удовлетворить финансовые требования самого футболиста. Однако Решфорд не хочет вообще возвращаться в АПЛ и желает продолжить выступления в составе «Барселоны», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

Каталонский клуб так и не активировал опцию выкупа в контракте футболиста. В то же время «блаугранас» недавно объявили о подписании контракта с конкурентом Решфорда по позиции в сборной Англии Энтони Гордоном. За вингера заплатили 70 млн евро.

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Маркус Рэшфорд Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Барселона трансферы Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: TeamTalk
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