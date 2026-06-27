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Чемпионат мира
27 июня 2026, 23:41 |
322
0

Впервые в старте Англии на ЧМ выйдет четверо игроков из неанглийских клубов

Вспомним, кто именно из футболистов создал этот рекорд английской сборной

27 июня 2026, 23:41 |
322
0
Впервые в старте Англии на ЧМ выйдет четверо игроков из неанглийских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Впервые в истории сборной Англии в игре чемпионата мира сразу четыре игрока стартового состава представляют неанглийские клубы.

На матч против сборной Панамы сыграют с первых минут Джуд Беллингем (Реал), Гарри Кейн (Бавария), Маркус Рэшфорд (Барселона) и Джарелл Куанса (Байер).

Также отметим, что для Кейна этот матч станет 117-м в составе национальной сборной Англии.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии

  • 125 – Питер Шилтон
  • 120 – Уэйн Руни
  • 117 – Гарри Кейн
  • 115 – Дэвид Бекхэм
  • 114 – Стивен Джеррард
  • 108 – Бобби Мур
  • 107 – Эшли Коул
  • 106 – Бобби Чарльтон
  • 106 – Фрэнк Лэмпард
  • 106 – Билли Райт
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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