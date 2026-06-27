Впервые в старте Англии на ЧМ выйдет четверо игроков из неанглийских клубов

Впервые в истории сборной Англии в игре чемпионата мира сразу четыре игрока стартового состава представляют неанглийские клубы.

На матч против сборной Панамы сыграют с первых минут Джуд Беллингем (Реал), Гарри Кейн (Бавария), Маркус Рэшфорд (Барселона) и Джарелл Куанса (Байер).

Также отметим, что для Кейна этот матч станет 117-м в составе национальной сборной Англии.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии

Against Panama, England will field a World Cup starting XI with four players from non-English clubs for the first time.



Jude Bellingham - Real Madrid 🇪🇸

Harry Kane - Bayern Munich 🇩🇪

Marcus Rashford - Barcelona 🇪🇸

Jarell Quansah - Bayer Leverkusen 🇩🇪 pic.twitter.com/Tu0x4CbEaF