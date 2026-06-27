Впервые в старте Англии на ЧМ выйдет четверо игроков из неанглийских клубов
Вспомним, кто именно из футболистов создал этот рекорд английской сборной
Впервые в истории сборной Англии в игре чемпионата мира сразу четыре игрока стартового состава представляют неанглийские клубы.
На матч против сборной Панамы сыграют с первых минут Джуд Беллингем (Реал), Гарри Кейн (Бавария), Маркус Рэшфорд (Барселона) и Джарелл Куанса (Байер).
Также отметим, что для Кейна этот матч станет 117-м в составе национальной сборной Англии.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии
- 125 – Питер Шилтон
- 120 – Уэйн Руни
- 117 – Гарри Кейн
- 115 – Дэвид Бекхэм
- 114 – Стивен Джеррард
- 108 – Бобби Мур
- 107 – Эшли Коул
- 106 – Бобби Чарльтон
- 106 – Фрэнк Лэмпард
- 106 – Билли Райт
Against Panama, England will field a World Cup starting XI with four players from non-English clubs for the first time.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 27, 2026
Jude Bellingham - Real Madrid 🇪🇸
Harry Kane - Bayern Munich 🇩🇪
Marcus Rashford - Barcelona 🇪🇸
Jarell Quansah - Bayer Leverkusen 🇩🇪 pic.twitter.com/Tu0x4CbEaF
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