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Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:50 | Обновлено 27 июня 2026, 22:52
136
0

Чемпионат мира 2026. Панама – Англия: обнародованы стартовые составы

Поединок состоится в ночь на 28 июня и начнется в 00:00 по Киеву

27 июня 2026, 22:50 | Обновлено 27 июня 2026, 22:52
136
0
Чемпионат мира 2026. Панама – Англия: обнародованы стартовые составы
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В ночь на 28 июня состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Панамы и Англии.

Перед стартом поединка наставники команд – Томас Кристиансен и Томас Тухель – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия с 4 очками за два тура уже гарантировала себе плей-офф и продолжает борьбу за первое место. Панама проиграла обе встречи и досрочно потеряла шансы на 1/16 финала.

Встреча Панамы и Англии пройдет на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Панама – Англия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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