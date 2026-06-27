Чемпионат мира 2026. Панама – Англия: обнародованы стартовые составы
Поединок состоится в ночь на 28 июня и начнется в 00:00 по Киеву
В ночь на 28 июня состоится матч 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Панамы и Англии.
Перед стартом поединка наставники команд – Томас Кристиансен и Томас Тухель – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Англия с 4 очками за два тура уже гарантировала себе плей-офф и продолжает борьбу за первое место. Панама проиграла обе встречи и досрочно потеряла шансы на 1/16 финала.
Встреча Панамы и Англии пройдет на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по Киеву.
Стартовые составы на матч Панама – Англия
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