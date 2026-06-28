Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый уникальный рекорд чемпионатов мира.

Аргентинец, забив гол в ворота сборной Иордании в третьем туре ЧМ-2026, довел свою голевую серию на мировых первенствах до 7 матчей.

Никакой другой игрок не может похвастаться подобным достижением на мундиалях.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (7 матчей)

2026: Иордания – гол

2026: Австрия – дубль

2026: Алжир – хет-трик

2022: Франция – дубль

2022: Хорватия – гол

2022: Нидерланды – гол

2022: Австралия – гол

Игроки с длинными голевыми сериями на чемпионатах мира

7 – Лионель Месси (Аргентина)

6 – Жюст Фонтен (Франция)

6 – Жаирзиньо (Бразилия)

5 – Герд Мюллер (ФРГ)

5 – Эйсебио (Португалия)

5 – Леонидас (Бразилия)

5 – Карека (Бразилия)

5 – Теофило Кубильяс (Перу)

5 – Гельмут Ран (ФРГ)

5 – Лайош Тихи (Венгрия)

5 – Хамес Родригес (Колумбия)

5 – Герди Шароши (Венгрия)

5 – Христо Стоичков (Болгария)

5 – Ривалдо (Бразилия)

5 – Сальваторе Скиллачи (Италия)