Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира
Аргентинец стал первым, кто забил в 7 матчах турнира подряд
Аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый уникальный рекорд чемпионатов мира.
Аргентинец, забив гол в ворота сборной Иордании в третьем туре ЧМ-2026, довел свою голевую серию на мировых первенствах до 7 матчей.
Никакой другой игрок не может похвастаться подобным достижением на мундиалях.
Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (7 матчей)
- 2026: Иордания – гол
- 2026: Австрия – дубль
- 2026: Алжир – хет-трик
- 2022: Франция – дубль
- 2022: Хорватия – гол
- 2022: Нидерланды – гол
- 2022: Австралия – гол
Игроки с длинными голевыми сериями на чемпионатах мира
- 7 – Лионель Месси (Аргентина)
- 6 – Жюст Фонтен (Франция)
- 6 – Жаирзиньо (Бразилия)
- 5 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 5 – Эйсебио (Португалия)
- 5 – Леонидас (Бразилия)
- 5 – Карека (Бразилия)
- 5 – Теофило Кубильяс (Перу)
- 5 – Гельмут Ран (ФРГ)
- 5 – Лайош Тихи (Венгрия)
- 5 – Хамес Родригес (Колумбия)
- 5 – Герди Шароши (Венгрия)
- 5 – Христо Стоичков (Болгария)
- 5 – Ривалдо (Бразилия)
- 5 – Сальваторе Скиллачи (Италия)
Lionel Messi is the first man to score in seven consecutive World Cup games! 7️⃣🤯 pic.twitter.com/1ZdussV4Ys— BBC Sport (@BBCSport) June 28, 2026
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