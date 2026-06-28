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Чемпионат мира
28 июня 2026, 10:26 | Обновлено 28 июня 2026, 10:27
772
0

Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Аргентинец стал первым, кто забил в 7 матчах турнира подряд

28 июня 2026, 10:26 | Обновлено 28 июня 2026, 10:27
772
0
Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый уникальный рекорд чемпионатов мира.

Аргентинец, забив гол в ворота сборной Иордании в третьем туре ЧМ-2026, довел свою голевую серию на мировых первенствах до 7 матчей.

Никакой другой игрок не может похвастаться подобным достижением на мундиалях.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (7 матчей)

  • 2026: Иордания – гол
  • 2026: Австрия – дубль
  • 2026: Алжир – хет-трик
  • 2022: Франция – дубль
  • 2022: Хорватия – гол
  • 2022: Нидерланды – гол
  • 2022: Австралия – гол

Игроки с длинными голевыми сериями на чемпионатах мира

  • 7 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 6 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 6 – Жаирзиньо (Бразилия)
  • 5 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 5 – Эйсебио (Португалия)
  • 5 – Леонидас (Бразилия)
  • 5 – Карека (Бразилия)
  • 5 – Теофило Кубильяс (Перу)
  • 5 – Гельмут Ран (ФРГ)
  • 5 – Лайош Тихи (Венгрия)
  • 5 – Хамес Родригес (Колумбия)
  • 5 – Герди Шароши (Венгрия)
  • 5 – Христо Стоичков (Болгария)
  • 5 – Ривалдо (Бразилия)
  • 5 – Сальваторе Скиллачи (Италия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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