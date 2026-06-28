Чемпионат мира28 июня 2026, 06:46 | Обновлено 28 июня 2026, 06:48
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ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании
Лионель сделал счет 3:1 в пользу сборной Аргентины на 80-й минуте матча 3-го тура ЧМ-2026
28 июня 2026, 06:46 | Обновлено 28 июня 2026, 06:48
487
0
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Легендарный Лионель Месси забил в ворота Иордании в матче 3-го тура группы J чемпионата мира 2026.
Месси отличился на 80-й минуте прямым ударом со штрафного и сделал счет 3:1 в пользу команды Аргентины.
❗️ ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании
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