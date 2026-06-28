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Чемпионат мира
28 июня 2026, 06:46 | Обновлено 28 июня 2026, 06:48
487
0

ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании

Лионель сделал счет 3:1 в пользу сборной Аргентины на 80-й минуте матча 3-го тура ЧМ-2026

28 июня 2026, 06:46 | Обновлено 28 июня 2026, 06:48
487
0
ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный Лионель Месси забил в ворота Иордании в матче 3-го тура группы J чемпионата мира 2026.

Месси отличился на 80-й минуте прямым ударом со штрафного и сделал счет 3:1 в пользу команды Аргентины.

❗️ ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании

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Лионель Месси видео голов и обзор сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Иордании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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