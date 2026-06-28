Легендарный Лионель Месси забил в ворота Иордании в матче 3-го тура группы J чемпионата мира 2026.

Месси отличился на 80-й минуте прямым ударом со штрафного и сделал счет 3:1 в пользу команды Аргентины.

❗️ ВИДЕО. Как Месси прямым ударом со штрафного забил в ворота Иордании