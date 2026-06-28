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  4. Тренер Аргентины объяснил, чего оставил Месси в запасе в матче с Иорданией
Чемпионат мира
28 июня 2026, 11:04 |
421
0

Тренер Аргентины объяснил, чего оставил Месси в запасе в матче с Иорданией

Скалони обсудил это решение с игроком

28 июня 2026, 11:04 |
421
0
Тренер Аргентины объяснил, чего оставил Месси в запасе в матче с Иорданией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Иордании (3:1), а также объяснил, почему решил оставить на скамейке запасных главную звезду команды Лионеля Месси.

Специалист положительно оценил игру своей команды и отметил грамотные действия иорданцев в обороне. Он похвалил как соперника, так и своих игроков. Что касается Месси, то тренер отметил, что 38-летний нападающий сам выразил желание начать матч со скамейки запасных.

«Мы с Лео пришли к единому мнению, что его выход на замену во втором тайме был лучшим решением. Это многое говорит о его отношении к команде.

В этом матче мы не хотели рисковать здоровьем футболистов, а также стремились оценить возможности игроков на разных позициях. Мы довольны сделанным выбором», – заявил Скалони.

Месси вышел на поле на 60-й минуте встречи. Он отличился голом в ворота иорданцев, реализовав штрафной удар на 80-й минуте.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с главной сенсацией турнира – командой Кабо-Верде. Встреча состоится в ночь на 4 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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