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  4. Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал
Чемпионат мира
28 июня 2026, 10:42 | Обновлено 28 июня 2026, 10:43
304
0

Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал

Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми голами

28 июня 2026, 10:42 | Обновлено 28 июня 2026, 10:43
304
0
Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол в ворота 13-й разной сборной сборной на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Иордании.

Месси с отрывом лидирует в данном рейтинге мировых первенств.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

  • 13 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 10 – Юрген Клинсман (Германия)
  • 10 – Роналдо (Бразилия)
  • 10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (13)

  • Нигерия (3)
  • Алжир (3)
  • Франция (2)
  • Австрия (2)
  • Сербия и Черногория
  • Босния и Герцеговина
  • Иран
  • Саудовская Аравия
  • Мексика
  • Австралия
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Иордания
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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