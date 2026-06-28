Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал
Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми голами
Аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол в ворота 13-й разной сборной сборной на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Иордании.
Месси с отрывом лидирует в данном рейтинге мировых первенств.
Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира
- 13 – Лионель Месси (Аргентина)
- 10 – Юрген Клинсман (Германия)
- 10 – Роналдо (Бразилия)
- 10 – Мирослав Клозе (Германия)
Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (13)
- Нигерия (3)
- Алжир (3)
- Франция (2)
- Австрия (2)
- Сербия и Черногория
- Босния и Герцеговина
- Иран
- Саудовская Аравия
- Мексика
- Австралия
- Нидерланды
- Хорватия
- Иордания
Joueurs ayant marqué contre les plus de sélections différentes à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 28, 2026
13- 🇦🇷 LIONEL MESSI
10- 🇩🇪 Jürgen Klinsmann
10- 🇧🇷 Ronaldo
10-🇩🇪 Miroslav Klose #ARGJOR
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