Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол в ворота 13-й разной сборной сборной на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Иордании.

Месси с отрывом лидирует в данном рейтинге мировых первенств.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

13 – Лионель Месси (Аргентина)

10 – Юрген Клинсман (Германия)

10 – Роналдо (Бразилия)

10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (13)

Нигерия (3)

Алжир (3)

Франция (2)

Австрия (2)

Сербия и Черногория

Босния и Герцеговина

Иран

Саудовская Аравия

Мексика

Австралия

Нидерланды

Хорватия

Иордания