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Чемпионат мира
28 июня 2026, 12:48 |
212
0

Какие сборные пропустили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026

Ирак и Тунис «вляпались» в историю

28 июня 2026, 12:48 |
212
0
Какие сборные пропустили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.

На групповом этапе Мундиаля этого года было забито 215 голов – этот результат стал рекордным для групповой стадии мундиалов благодаря увеличению количества команд-участниц до 48.

Кто пропустил больше всего?

Если национальные сборные Германии, Нидерландов и Франции вошли в историю, как команды, наиболее забившие на групповой стадии ЧМ-2026, то национальные команды Туниса и Ирана – «вляпались» в нее. Именно эти команды пропустили больше мячей на групповой стадии нынешнего Мундиаля – по 12.

Результаты Туниса на групповом этапе:

  • Бельгия – Тунис – 5:0
  • Швеция – Тунис – 5:1
  • Тунис – Нидерланды – 1:3

Результаты Ирака на групповом этапе:

  • Ирак – Норвегия – 1:4
  • Франция – Ирак – 3:0
  • Сенегал – Ирак – 5:0

И Тунис, и Ирак завершили выступления на чемпионате мира 2026 года, заняв последние места в своих группах.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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