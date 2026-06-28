Какие сборные пропустили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026
Ирак и Тунис «вляпались» в историю
Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.
На групповом этапе Мундиаля этого года было забито 215 голов – этот результат стал рекордным для групповой стадии мундиалов благодаря увеличению количества команд-участниц до 48.
Кто пропустил больше всего?
Если национальные сборные Германии, Нидерландов и Франции вошли в историю, как команды, наиболее забившие на групповой стадии ЧМ-2026, то национальные команды Туниса и Ирана – «вляпались» в нее. Именно эти команды пропустили больше мячей на групповой стадии нынешнего Мундиаля – по 12.
Результаты Туниса на групповом этапе:
- Бельгия – Тунис – 5:0
- Швеция – Тунис – 5:1
- Тунис – Нидерланды – 1:3
Результаты Ирака на групповом этапе:
- Ирак – Норвегия – 1:4
- Франция – Ирак – 3:0
- Сенегал – Ирак – 5:0
И Тунис, и Ирак завершили выступления на чемпионате мира 2026 года, заняв последние места в своих группах.
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