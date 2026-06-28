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Чемпионат мира
28 июня 2026, 09:31 | Обновлено 28 июня 2026, 09:33
625
0

Какие сборные забили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026

Сборные Германии, Нидерландов и Франции результативно проводят турнир

28 июня 2026, 09:31 | Обновлено 28 июня 2026, 09:33
625
0
Какие сборные забили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.

На групповом этапе Мундиаля этого года было забито 137 голов – этот результат стал рекордным для групповой стадии мундиалов благодаря увеличению количества команд-участниц до 48.

Кто больше всего забил?

Самыми результативными командами на групповом этапе ЧМ-2026 стали сборные Германии, Нидерландов и Франции – футболисты этих национальных команд забили по 10 мячей в ворота своих соперников на старте ЧМ.

Результаты сборной Германия на групповом этапе:

  • Германия – Кюрасао – 7:1
  • Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
  • Эквадор – Германия – 2:1

Результаты сборной Нидерландов на групповом этапе:

  • Нидерланды – Япония – 2:2
  • Нидерланды – Швеция – 5:1
  • Тунис – Нидерланды – 1:3

Результаты сборной Франции на групповом этапе:

  • Франция – Сенегал – 3:1
  • Франция – Ирак – 3:0
  • Норвегия – Франция – 1:4

И Германия, и Нидерланды, и Франция квалифицировались в плей-офф Мундиаля. В 1/16 финала турнира немцы сыграют против Парагвая, французы встретятся со Швецией, а национальная команда Нидерландов – из Марокко.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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