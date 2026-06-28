Какие сборные забили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026
Сборные Германии, Нидерландов и Франции результативно проводят турнир
Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.
На групповом этапе Мундиаля этого года было забито 137 голов – этот результат стал рекордным для групповой стадии мундиалов благодаря увеличению количества команд-участниц до 48.
Кто больше всего забил?
Самыми результативными командами на групповом этапе ЧМ-2026 стали сборные Германии, Нидерландов и Франции – футболисты этих национальных команд забили по 10 мячей в ворота своих соперников на старте ЧМ.
Результаты сборной Германия на групповом этапе:
- Германия – Кюрасао – 7:1
- Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
- Эквадор – Германия – 2:1
Результаты сборной Нидерландов на групповом этапе:
- Нидерланды – Япония – 2:2
- Нидерланды – Швеция – 5:1
- Тунис – Нидерланды – 1:3
Результаты сборной Франции на групповом этапе:
- Франция – Сенегал – 3:1
- Франция – Ирак – 3:0
- Норвегия – Франция – 1:4
И Германия, и Нидерланды, и Франция квалифицировались в плей-офф Мундиаля. В 1/16 финала турнира немцы сыграют против Парагвая, французы встретятся со Швецией, а национальная команда Нидерландов – из Марокко.
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