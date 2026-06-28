Какие сборные забили больше всего голов на групповом этапе ЧМ-2026

Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.

На групповом этапе Мундиаля этого года было забито 137 голов – этот результат стал рекордным для групповой стадии мундиалов благодаря увеличению количества команд-участниц до 48.

Кто больше всего забил?

Самыми результативными командами на групповом этапе ЧМ-2026 стали сборные Германии, Нидерландов и Франции – футболисты этих национальных команд забили по 10 мячей в ворота своих соперников на старте ЧМ.

Результаты сборной Германия на групповом этапе:

Германия – Кюрасао – 7:1

Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1

Эквадор – Германия – 2:1

Результаты сборной Нидерландов на групповом этапе:

Нидерланды – Япония – 2:2

Нидерланды – Швеция – 5:1

Тунис – Нидерланды – 1:3

Результаты сборной Франции на групповом этапе:

Франция – Сенегал – 3:1

Франция – Ирак – 3:0

Норвегия – Франция – 1:4

И Германия, и Нидерланды, и Франция квалифицировались в плей-офф Мундиаля. В 1/16 финала турнира немцы сыграют против Парагвая, французы встретятся со Швецией, а национальная команда Нидерландов – из Марокко.