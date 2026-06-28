Чемпионат мира. Группа F. 3-й тур.

Иордания – Аргентина – 0:1

Голы: Ло Чельсо, 19

Иордания: Абулейла – Абу Дахаб, Аль-Араб, Насиб – Абу Таха, Эр-Равабде, Эр-Рашдан, Хаддад – Азайзе, Ольван – Фахури.

Запасные: Бани Аттия, Аль-Фахури, Абу Хашиш, Абу Ан-Нади, Обайд, Эр-Росан, Бадави, Джамус, Айед, Сааде, Абу Гуш, Ад-Давуд, Абу Зрайк, Ат-Тамари, Аль-Марди.

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Сенеси, Отаменди, Паласиос – Ло Чельсо, Паредес, Пасс, Симеоне – Х. Альварес, Лаут. Мартинес.

Запасные: Муссо, Рульи, Монтьель, Лес. Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Пауль, Барко, Н. Гонсалес, Мак Аллистер, Э. Фернандес, Альмада, Месси, Лопес.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иордания и Аргентина. Матч пройдет в Арлингтоне, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 05:00.

Команда Скалони уже выиграла группу, поэтому ей ничего не нужно, кроме чувства собственной гордости. А Иордания уже вылетела, поэтому для нее это просто последний миг славы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иордания – Аргентина, за которой можно следить в украинской версии сайта.