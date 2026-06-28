Иордания – Аргентина. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа F. 3-й тур.
Иордания – Аргентина – 0:1
Голы: Ло Чельсо, 19
Иордания: Абулейла – Абу Дахаб, Аль-Араб, Насиб – Абу Таха, Эр-Равабде, Эр-Рашдан, Хаддад – Азайзе, Ольван – Фахури.
Запасные: Бани Аттия, Аль-Фахури, Абу Хашиш, Абу Ан-Нади, Обайд, Эр-Росан, Бадави, Джамус, Айед, Сааде, Абу Гуш, Ад-Давуд, Абу Зрайк, Ат-Тамари, Аль-Марди.
Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Сенеси, Отаменди, Паласиос – Ло Чельсо, Паредес, Пасс, Симеоне – Х. Альварес, Лаут. Мартинес.
Запасные: Муссо, Рульи, Монтьель, Лес. Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Пауль, Барко, Н. Гонсалес, Мак Аллистер, Э. Фернандес, Альмада, Месси, Лопес.
Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).
Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).
В воскресенье, 28-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Иордания и Аргентина. Матч пройдет в Арлингтоне, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 05:00.
Команда Скалони уже выиграла группу, поэтому ей ничего не нужно, кроме чувства собственной гордости. А Иордания уже вылетела, поэтому для нее это просто последний миг славы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Иордания – Аргентина, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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