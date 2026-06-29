Шахтер может оформить трансфер бразильца, который играет в Европе

Английские «Сандерленд», «Вулверхэмптон» и донецкий «Шахтер» проявили интерес к 24-летнему латиноамериканскому вингеру Андре Луису.

Контракт бразильского футболиста принадлежит греческому «Олимпиакосу», который ожидает привлекательных финансовых предложений во время летнего трансферного окна.

Главный тренер «красно-белых» Хосе Луис Мендилибар хотел бы сохранить легионера в составе команды, но все зависит от предложенных условий от английских и украинской команд.

По информации греческой прессы, «горняки» намерены перехватить бразильца и навязать серьезную конкуренцию представителям английского чемпионата.

Луис начинал прошлый сезон в составе португальского «Риу Аве», а в январе перебрался в чемпионат Греции. В составе «красно-белых» провел десять матчей и отметился одним ассистом.

В футболке «Риу Аве» бразилец провел 20 игр в сезоне, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

Трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.