Шахтер может оформить трансфер бразильца, который играет в Европе
Андре Луис находится в шорт-листе «Сандерленда», «Вулверхэмптона» и нужен «горнякам»
Английские «Сандерленд», «Вулверхэмптон» и донецкий «Шахтер» проявили интерес к 24-летнему латиноамериканскому вингеру Андре Луису.
Контракт бразильского футболиста принадлежит греческому «Олимпиакосу», который ожидает привлекательных финансовых предложений во время летнего трансферного окна.
Главный тренер «красно-белых» Хосе Луис Мендилибар хотел бы сохранить легионера в составе команды, но все зависит от предложенных условий от английских и украинской команд.
По информации греческой прессы, «горняки» намерены перехватить бразильца и навязать серьезную конкуренцию представителям английского чемпионата.
Луис начинал прошлый сезон в составе португальского «Риу Аве», а в январе перебрался в чемпионат Греции. В составе «красно-белых» провел десять матчей и отметился одним ассистом.
В футболке «Риу Аве» бразилец провел 20 игр в сезоне, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.
Трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.
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