Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может оформить трансфер бразильца, который играет в Европе
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 11:41 | Обновлено 29 июня 2026, 12:01
493
0

Шахтер может оформить трансфер бразильца, который играет в Европе

Андре Луис находится в шорт-листе «Сандерленда», «Вулверхэмптона» и нужен «горнякам»

29 июня 2026, 11:41 | Обновлено 29 июня 2026, 12:01
493
0
Шахтер может оформить трансфер бразильца, который играет в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Луис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Английские «Сандерленд», «Вулверхэмптон» и донецкий «Шахтер» проявили интерес к 24-летнему латиноамериканскому вингеру Андре Луису.

Контракт бразильского футболиста принадлежит греческому «Олимпиакосу», который ожидает привлекательных финансовых предложений во время летнего трансферного окна.

Главный тренер «красно-белых» Хосе Луис Мендилибар хотел бы сохранить легионера в составе команды, но все зависит от предложенных условий от английских и украинской команд.

По информации греческой прессы, «горняки» намерены перехватить бразильца и навязать серьезную конкуренцию представителям английского чемпионата.

Луис начинал прошлый сезон в составе португальского «Риу Аве», а в январе перебрался в чемпионат Греции. В составе «красно-белых» провел десять матчей и отметился одним ассистом.

В футболке «Риу Аве» бразилец провел 20 игр в сезоне, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

Трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

По теме:
Стало известно, сколько Карпаты получили от продажи Бруниньо в Израиль
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Голкипер сборной Украины может вернуться в Премьер-лигу за пять млн евро
чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Андре Луис Хосе Луис Мендилибар Шахтер Донецк Сандерленд Вулверхэмптон трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29 июня 2026, 08:20 0
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман заявил, что всё было честно

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 7
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная
Футбол | 29.06.2026, 08:00
ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная
ФОТО. Почеттино не меняет одежду на ЧМ-2026. Причина очень футбольная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 20
Бокс
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 10
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем