Шахтер решил подписать защитника, чтобы усилить команду Арды Турана

Донецкий «Шахтер» определился с позицией, которая нуждается в усилении перед стартом команды в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

По информации журналиста Виктора Вацка, «горняки» сконцентрировали свои усилия на поиске центрального защитника, который сможет побороться за место в стартовом составе.

Клуб рассматривает как украинцев, так и футболистов с паспортом Евросоюза, которые в новом сезоне не будут считаться легионерами из-за изменения в регламенте.

Подопечные Арды Турана стали чемпионами элитного дивизиона и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов. В первом туре чемпионата «горняки» сыграют против «Кудровки».

По информации инсайдера Экрема Конура, украинский клуб также ведет работу над трансфером бразильского вингера Андре Луиса, который играет в греческом «Олимпиакосе».