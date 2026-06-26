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  4. Шахтер решил подписать защитника, чтобы усилить команду Арды Турана
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 20:51 |
637
0

Шахтер решил подписать защитника, чтобы усилить команду Арды Турана

Донецкий клуб ищет как украинцев, так и футболистов с паспортом Евросоюза

26 июня 2026, 20:51 |
637
0
Шахтер решил подписать защитника, чтобы усилить команду Арды Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Донецкий «Шахтер» определился с позицией, которая нуждается в усилении перед стартом команды в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

По информации журналиста Виктора Вацка, «горняки» сконцентрировали свои усилия на поиске центрального защитника, который сможет побороться за место в стартовом составе.

Клуб рассматривает как украинцев, так и футболистов с паспортом Евросоюза, которые в новом сезоне не будут считаться легионерами из-за изменения в регламенте.

Подопечные Арды Турана стали чемпионами элитного дивизиона и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов. В первом туре чемпионата «горняки» сыграют против «Кудровки».

По информации инсайдера Экрема Конура, украинский клуб также ведет работу над трансфером бразильского вингера Андре Луиса, который играет в греческом «Олимпиакосе».

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Арда Туран Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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