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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 16:07 |
899
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Шахтер намерен оформить трансфер бразильца, который играл в Лиге чемпионов

Донецкий клуб нацелился на 24-летнего вингера греческого «Олимпиакоса» Андре Луиса

26 июня 2026, 16:07 |
899
0
Шахтер намерен оформить трансфер бразильца, который играл в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Луис
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Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усиления перед стартом в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

По информации авторитетного инсайдера Экрема Конура, «горняки» заинтересованы в услугах 24-летнего вингера Андре Луиса из греческого «Олимпиакоса».

Представитель Суперлиги рассмотрит предложение украинской стороны, но требует за переход бразильского футболиста от 15 до 17 миллионов евро и не намерен снижать свои требования.

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ценит легионера, трансфер которого позволит греческой команде заработать солидные деньги.

Луис начинал прошлый сезон в составе португальского «Риу Аве», а в январе перебрался в чемпионат Греции. В составе «красно-белых» провел десять матчей и отметился одним ассистом.

В футболке «Риу Аве» бразилец провел 20 игр в сезоне, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: Экрем Конур
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