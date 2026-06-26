Шахтер намерен оформить трансфер бразильца, который играл в Лиге чемпионов
Донецкий клуб нацелился на 24-летнего вингера греческого «Олимпиакоса» Андре Луиса
Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усиления перед стартом в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.
По информации авторитетного инсайдера Экрема Конура, «горняки» заинтересованы в услугах 24-летнего вингера Андре Луиса из греческого «Олимпиакоса».
Представитель Суперлиги рассмотрит предложение украинской стороны, но требует за переход бразильского футболиста от 15 до 17 миллионов евро и не намерен снижать свои требования.
Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ценит легионера, трансфер которого позволит греческой команде заработать солидные деньги.
Луис начинал прошлый сезон в составе португальского «Риу Аве», а в январе перебрался в чемпионат Греции. В составе «красно-белых» провел десять матчей и отметился одним ассистом.
В футболке «Риу Аве» бразилец провел 20 игр в сезоне, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.
🚨#Olympiacos Shakhtar Donetsk are seriously interested in Olympiacos winger Andre Luis.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 26, 2026
🔥 The Greek club have made their stance clear: only offers in the range of €15‑17M will be considered.
💡 Olympiacos believe the Brazilian has significant value and are unwilling to let… https://t.co/4BxM2jInlV pic.twitter.com/xEelojGaNE
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