Шахтер намерен оформить трансфер бразильца, который играл в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске усиления перед стартом в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

По информации авторитетного инсайдера Экрема Конура, «горняки» заинтересованы в услугах 24-летнего вингера Андре Луиса из греческого «Олимпиакоса».

Представитель Суперлиги рассмотрит предложение украинской стороны, но требует за переход бразильского футболиста от 15 до 17 миллионов евро и не намерен снижать свои требования.

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ценит легионера, трансфер которого позволит греческой команде заработать солидные деньги.

Луис начинал прошлый сезон в составе португальского «Риу Аве», а в январе перебрался в чемпионат Греции. В составе «красно-белых» провел десять матчей и отметился одним ассистом.

В футболке «Риу Аве» бразилец провел 20 игр в сезоне, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.