Таблица ЧМ. Роналду – 2-й. Колумбия, Португалия и ДР Конго вышли в плей-офф

На чемпионате мира 2026 завершились все матчи в группе K – 28 июня состоялись поединки последнего, третьего тура.

В плей-офф из квартета K вышли три сборные: Колумбия, Португалия и ДР Конго.

В 3-м туре Колумбия и Португалия расписали нулевую ничью, а ДР Конго оформила камбек против Узбекистана (3:1) и вырвал как победу, так и путевку в 1/16 финала.

Итоги группы K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)

Колумбия и Португалия пробились в плей-офф с первого и второго места соответственно.

ДР Конго с 4 очками гарантировано окажется в итоговом рейтинге третьих мест, поэтому также квалифицировалась в 1/16 финала.

Узбекистан проиграл все три поединка на групповом этапе и завершил выступления на дебютном для себя мундиале.

Чемпионат мира 2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Др Конго – Узбекистан – 3:1

Голы: Висса, 68 (пен), 90+1, Майеле, 78 – Шомуродов, 10

Колумбия – Португалия – 0:0

Таблица группы K