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Чемпионат мира
28 июня 2026, 04:35 | Обновлено 28 июня 2026, 04:50
1031
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Таблица ЧМ. Роналду – 2-й. Колумбия, Португалия и ДР Конго вышли в плей-офф

28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе K

28 июня 2026, 04:35 | Обновлено 28 июня 2026, 04:50
1031
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Таблица ЧМ. Роналду – 2-й. Колумбия, Португалия и ДР Конго вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 завершились все матчи в группе K – 28 июня состоялись поединки последнего, третьего тура.

В плей-офф из квартета K вышли три сборные: Колумбия, Португалия и ДР Конго.

В 3-м туре Колумбия и Португалия расписали нулевую ничью, а ДР Конго оформила камбек против Узбекистана (3:1) и вырвал как победу, так и путевку в 1/16 финала.

  • Итоги группы K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)

Колумбия и Португалия пробились в плей-офф с первого и второго места соответственно.

ДР Конго с 4 очками гарантировано окажется в итоговом рейтинге третьих мест, поэтому также квалифицировалась в 1/16 финала.

Узбекистан проиграл все три поединка на групповом этапе и завершил выступления на дебютном для себя мундиале.

Чемпионат мира 2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

  • Др Конго – Узбекистан – 3:1

Голы: Висса, 68 (пен), 90+1, Майеле, 78 – Шомуродов, 10

  • Колумбия – Португалия – 0:0

Таблица группы K

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 3 2 1 0 4 - 1 28.06.26 Колумбия 0:0 Португалия24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 7
2 Португалия 3 1 2 0 6 - 1 28.06.26 Колумбия 0:0 Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 5
3 ДР Конго 3 1 1 1 4 - 3 28.06.26 ДР Конго 3:1 Узбекистан24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 4
4 Узбекистан 3 0 0 3 2 - 11 28.06.26 ДР Конго 3:1 Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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шмєссі получив халявну сітку, аж до самого півфінала тупо ні однієї сильної збірної, як же йому везе це просто ппц. Голів цим бомжам наколотить уйму. Я квартиру поставлю шо йому в цьому році дадуть ЗМ. 
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