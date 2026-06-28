Таблица ЧМ. Роналду – 2-й. Колумбия, Португалия и ДР Конго вышли в плей-офф
28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе K
На чемпионате мира 2026 завершились все матчи в группе K – 28 июня состоялись поединки последнего, третьего тура.
В плей-офф из квартета K вышли три сборные: Колумбия, Португалия и ДР Конго.
В 3-м туре Колумбия и Португалия расписали нулевую ничью, а ДР Конго оформила камбек против Узбекистана (3:1) и вырвал как победу, так и путевку в 1/16 финала.
- Итоги группы K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)
Колумбия и Португалия пробились в плей-офф с первого и второго места соответственно.
ДР Конго с 4 очками гарантировано окажется в итоговом рейтинге третьих мест, поэтому также квалифицировалась в 1/16 финала.
Узбекистан проиграл все три поединка на групповом этапе и завершил выступления на дебютном для себя мундиале.
Чемпионат мира 2026. Группа K
Третий тур. 28 июня
- Др Конго – Узбекистан – 3:1
Голы: Висса, 68 (пен), 90+1, Майеле, 78 – Шомуродов, 10
- Колумбия – Португалия – 0:0
Таблица группы K
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|28.06.26 Колумбия 0:0 Португалия24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|7
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|28.06.26 Колумбия 0:0 Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|5
|3
|ДР Конго
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|28.06.26 ДР Конго 3:1 Узбекистан24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго
|4
|4
|Узбекистан
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|28.06.26 ДР Конго 3:1 Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия
|0
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