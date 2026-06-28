Панама – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 июня сборные Панамы и Англии проводят матч 3-го тура группы L чемпионата мира 2026.

Встреча стартовала в 00:00 по Киеву на на Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.

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ЧМ-2026. Группа L

Третий тур. 28 июня

Панама – Англия – 0:0 (матч продолжается)

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Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция