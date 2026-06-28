Чемпионат мира28 июня 2026, 00:05 | Обновлено 28 июня 2026, 00:06
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Панама – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы L чемпионата мира 2026
28 июня 2026, 00:05 | Обновлено 28 июня 2026, 00:06
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28 июня сборные Панамы и Англии проводят матч 3-го тура группы L чемпионата мира 2026.
Встреча стартовала в 00:00 по Киеву на на Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа L
Третий тур. 28 июня
Панама – Англия – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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