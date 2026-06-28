ФОТО. Как Динамо готовилось к товарищескому матчу с клубом Вечиста Краков

Киевское Динамо завершило подготовку к очередному контрольному матчу на подготовительных сборах в Австрии.

Динамо в спарринге 28 июня в 18:00 встретится с командой Вечиста Краков.

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25 июня, на следующий день после спарринга со словацкой Жилиной (5:1), для динамовцев был восстановительным.

В первой половине дня игроки отдыхали и посвятили время реабилитационным процедурам, а те, кто выразил желание, поехали на экскурсию в соседний Зальцбург. Вечером же команду ждало занятие в тренажерном зале. Игрокам, разделенным на две группы, тренерский штаб предложил упражнения на пяти станциях, чтобы максимально задействовать все группы мышц.

26 июня, после восстановления, бело-синие вернулись к режиму двух тренировок в день. Утреннее занятие в пятницу динамовцы начали с разминки. После этого сосредоточились на упражнениях, связанных с передачами и контролем мяча.

Полузащитник Владислав Кабаев стал на шаг ближе к полному восстановлению после травмы, он перешел к беговой работе на футбольном поле. В то же время вратари выполняли свой набор упражнений. В частности, использовали водные утяжелители и очки, ограничивающие периферическое зрение.

Далее подопечные Игоря Костюка провели игровые серии. Футболистов разделили на три команды, которые поочередно играли между собой на половине поля с маленькими воротами. Затем формат немного изменился – размер ворот увеличился, а игра шла до двух забитых мячей. Вечером в пятницу киевляне провели еще одну тренировку.

27 июня из-за жаркой погоды тренерский штаб решил немного сократить продолжительность утреннего занятия, поскольку во время тренировки температура воздуха достигала +35°C. После традиционной разминки с беговыми упражнениями футболисты разделились на две группы, каждая из которых работала над отдельными тактическими аспектами игры.

Одна группа под руководством Анатолия Бессмертного и Мацея Кендзерека отрабатывала завершение атак после стандартных положений и фланговых навесов. Игроки совершенствовали взаимодействие при выполнении угловых и штрафных ударов, открывания в штрафной площади и завершающие удары по воротам.

Другая группа вместе с главным тренером Игорем Костюком и его ассистентом Олегом Венглинским работала над быстрым переходом из обороны в атаку. Футболисты отрабатывали развитие контратак и их эффективное завершение. Во второй половине тренировки группы поменялись местами, чтобы каждый из игроков выполнил полный комплекс упражнений и поработал над всеми игровыми компонентами, запланированными тренерским штабом.

27 июня, в субботу вечером, накануне третьего контрольного матча Динамо на австрийском сборе, команда Игоря Костюка провела насыщенную тренировку, несмотря на жаркие погодные условия, которые сейчас наблюдаются в Европе.

После разминки началась работа по удержанию мяча в квадратах. При этом в одном из квадратов на равных со своими подопечными принял участие и главный тренер команды. Далее игроков ждало упражнение без мяча, но очень увлекательное – эстафета. Целью этого упражнения было развитие быстрой реакции и принятия решений. Задачей игроков было по сигналу первым добежать до манекена с манишкой, схватить ее и убежать от соперника.

Основная часть тренировки была посвящена отработке тактических элементов перед матчем с Вечистой. Игроки группы атаки работали над завершением – после прямых ударов и навесов с флангов. Во время этого упражнения тренеры выступали в роли защитников. В целом команда проводит тренировку в хорошем настроении. Продолжает восстановление после травмы Владислав Кабаев. В субботу к беговой работе он уже добавил определенную работу с мячом.

28 июня, в воскресенье утром, столичная команда провела теоретическое занятие. 28 июня в 18:00 Динамо сыграет третий спарринг на австрийских сборах. Соперником станет Вечиста из Кракова.

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