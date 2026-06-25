Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Динамо в спарринге отгрузило 5 мячей в ворота Жилины
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 15:07 | Обновлено 25 июня 2026, 15:12
461
0

ФОТО. Как Динамо в спарринге отгрузило 5 мячей в ворота Жилины

Дубль оформил Пономаренко, также забили Огундана и Пихаленок, плюс автогол

25 июня 2026, 15:07 | Обновлено 25 июня 2026, 15:12
461
0
ФОТО. Как Динамо в спарринге отгрузило 5 мячей в ворота Жилины
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 24 июня, киевское Динамо провело второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии, готовясь к сезону 2026/27. Соперником стала Жилина – один из ведущих клубов Словакии.

Обе команды играли двумя составами, а сам матч проходил в формате: два тайма по 45 минут плюс дополнительный 20-минутный экстра-тайм. В стартовом составе Динамо появился Томаш Кендзера, который недавно вернулся в клуб.

В конце первого тайма динамовцы открыли счет. В компенсированное время после прострела в штрафную мяч в свои ворота срезал Александр Нариманидзе (1:0).

Во втором тайме Динамо удвоило преимущество: после вертикальной передачи от Кристиана Биловара Шола Огундана перекинул вратаря (2:0).

На начале экстра-тайма Динамо довело счет до разгромного. Пономаренко обыграл защитников и точно пробил из центра штрафной (3:0). Затем Франтишек Коша сократил отставание, точно пробив из-за пределов штрафной (1:3).

Впрочем, финальные минуты игры остались за киевским клубом. Матвей Пономаренко оформил дубль после передачи Богдана Редушка с левого фланга (4:1). Окончательный счет установил Александр Пихаленок, реализовав пенальти (5:1).

Динамо одержало победу во втором контрольном матче на сборах. Следующая игра запланирована на 28 июня – против польского клуба Вечиста (Краков).

🏆 Товарищеский матч

24 июня 2026. Австрия. Guntamatic Arena

18:00. Динамо Киев (Украина) – Жилина (Словакия) – 5:1

Голы: Александр Нариманидзе, 45+1 (автогол), Шола Огундана, 75, Матвей Пономаренко, 95, 105, Александр Пихаленок, 110 (пен) – Франтишек Коша, 105

Динамо (первый тайм): 35. Нещерет, 34. Гусев, 94. Кендзера, 66. Тиаре, 44. Дубинчак, 21. Лонвейк, 9. Волошин, 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 5. Герич, 39. Герреро.

Динамо (с 58-й минуты): 71. Суркис, 13. Коробов (23. Малиш, 88), 40. Биловар, 32. Михавко, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 8. Пихаленок, 15. Рубчинский, 16. Огундана, 70. Редушко, 11. Пономаренко.

Жилина (старт): 31. Шипош, 20. Бари, 17. Минарик, 21. Граница, 28. Нариманидзе, 33. Палишчак, 6. Аданг, 11. Бздыль, 24. Датко, 23. Фашко, 34. Прокоп.

Предупреждение: Коробов, 76.

Видео матча

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
В Динамо вернулся легионер. Костюк провел с ним разговор
Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
Товарищеские матчи, 21–24 июня. Динамо и Полесье разгромно выиграли
Динамо Киев товарищеские матчи Жилина пенальти учебно-тренировочные сборы автогол Александр Пихаленок видео голов и обзор Кристиан Биловар контрольные матчи УПЛ Матвей Пономаренко Шола Огундана Игорь Костюк фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 25 июня 2026, 11:20 35
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду

В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24 июня 2026, 15:42 140
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба

К команде присоединился Мунгенге

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24.06.2026, 19:55
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F
Футбол | 25.06.2026, 14:53
«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F
«Швеции придется подождать». Кравченко – о развязке в группе F
Рома не определилась с будущим Довбика. Форвард может вернуться в Испанию
Футбол | 25.06.2026, 09:51
Рома не определилась с будущим Довбика. Форвард может вернуться в Испанию
Рома не определилась с будущим Довбика. Форвард может вернуться в Испанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 23
Футбол
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем