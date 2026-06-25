ФОТО. Как Динамо в спарринге отгрузило 5 мячей в ворота Жилины

В среду, 24 июня, киевское Динамо провело второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии, готовясь к сезону 2026/27. Соперником стала Жилина – один из ведущих клубов Словакии.

Обе команды играли двумя составами, а сам матч проходил в формате: два тайма по 45 минут плюс дополнительный 20-минутный экстра-тайм. В стартовом составе Динамо появился Томаш Кендзера, который недавно вернулся в клуб.

В конце первого тайма динамовцы открыли счет. В компенсированное время после прострела в штрафную мяч в свои ворота срезал Александр Нариманидзе (1:0).

Во втором тайме Динамо удвоило преимущество: после вертикальной передачи от Кристиана Биловара Шола Огундана перекинул вратаря (2:0).

На начале экстра-тайма Динамо довело счет до разгромного. Пономаренко обыграл защитников и точно пробил из центра штрафной (3:0). Затем Франтишек Коша сократил отставание, точно пробив из-за пределов штрафной (1:3).

Впрочем, финальные минуты игры остались за киевским клубом. Матвей Пономаренко оформил дубль после передачи Богдана Редушка с левого фланга (4:1). Окончательный счет установил Александр Пихаленок, реализовав пенальти (5:1).

Динамо одержало победу во втором контрольном матче на сборах. Следующая игра запланирована на 28 июня – против польского клуба Вечиста (Краков).

🏆 Товарищеский матч

24 июня 2026. Австрия. Guntamatic Arena

18:00. Динамо Киев (Украина) – Жилина (Словакия) – 5:1

Голы: Александр Нариманидзе, 45+1 (автогол), Шола Огундана, 75, Матвей Пономаренко, 95, 105, Александр Пихаленок, 110 (пен) – Франтишек Коша, 105

Динамо (первый тайм): 35. Нещерет, 34. Гусев, 94. Кендзера, 66. Тиаре, 44. Дубинчак, 21. Лонвейк, 9. Волошин, 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 5. Герич, 39. Герреро.

Динамо (с 58-й минуты): 71. Суркис, 13. Коробов (23. Малиш, 88), 40. Биловар, 32. Михавко, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 8. Пихаленок, 15. Рубчинский, 16. Огундана, 70. Редушко, 11. Пономаренко.

Жилина (старт): 31. Шипош, 20. Бари, 17. Минарик, 21. Граница, 28. Нариманидзе, 33. Палишчак, 6. Аданг, 11. Бздыль, 24. Датко, 23. Фашко, 34. Прокоп.

Предупреждение: Коробов, 76.

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