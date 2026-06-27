Нико УИЛЬЯМС: «Сегодня – один из худших дней в моей жизни»

23-летний вингер «Атлетики» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс опубликовал на своей странице в Instagram заявление о своей травме, полученной в матче с Уругваем (1:0) на ЧМ-2026.

На турнир футболист прибыл с недолеченной травмой подколенного сухожилия. Он вышел на замену в конце матча против Уругвая. В одном из игровых эпизодов полузащитник уругвайской команды Николас де ла Крус совершил жесткий подкат сзади, что привело к повреждению приводящей мышцы у Уильямса. Последний не скрывал своего возмущения действиями соперника.

«Сегодня – один из худших дней в моей жизни. Я снова получил травму после очень сложного года, в течение которого боль в паху выиграла у меня много сражений, но не войну. Мне удалось преодолеть её благодаря труду, самопожертвованию и, прежде всего, ответственности.

Это было полтора года страданий, печали, неопределенности и тревоги. Я не знал, когда снова смогу играть без боли и когда вернусь к нормальной жизни. Мне пришлось смириться с болью даже во время таких простых вещей, как поход в туалет, посадка и выход из машины или просто наслаждение повседневной жизнью.

Вернуть себе радость от игры в футбол было моим главным приоритетом, наряду с возвращением улыбки. Ведь без улыбки, без удовольствия и счастья я не могу играть на самом высоком уровне.

Я преодолел это. Затем появилась травма подколенного сухожилия, которая снова проверила меня на прочность. Я снова перестал улыбаться, но и останавливаться не собирался.

Вчера я получил новую травму в эпизоде, спровоцированном одним из коллег по профессии под влиянием разочарования, недовольства и грусти из-за ситуации, в которой он находился. На мой взгляд, этого эпизода можно было избежать, потому что он был совершенно ненужным.

Но и это меня не остановит. Я знаю, что у Бога есть план для меня, и я буду продолжать бороться до последнего мгновения, чтобы снова делать то, что люблю больше всего: играть в футбол, быть счастливым и дарить много радости.

Искренне благодарю всех за ваши сообщения с поддержкой. История ещё не закончилась, увидимся как можно скорее на этом чемпионате мира», – написал игрок.