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Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:40 |
385
0

В сборной Испании определили судьбу травмированных игроков

Нико Уильямс и Ереми Пино не будут ехать домой

27 июня 2026, 22:40 |
385
0
В сборной Испании определили судьбу травмированных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс
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Травмированные игроки Нико Уильямс и Ереми Пино остаются в составе сборной Испании в надежде восстановиться к заключительным этапам чемпионата мира.

Сыгравший два матча на мундиале 23-летний Пино травмировал ключицу, а его ровесник Уильямс (три поединка) получил травму приводящей мышцы правого плеча после сильного удара.

На чемпионате мира 2026 года сборная Испании сыграла 0:0 с Кабо-Верде, а также одолела Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

В 1/16 финала пиренейцы сразятся с Австрией или Алжиром, а далее – с лучшей командой в паре Колумбия/Португалия – Англия/Гана/Хорватия.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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