В сборной Испании определили судьбу травмированных игроков

Травмированные игроки Нико Уильямс и Ереми Пино остаются в составе сборной Испании в надежде восстановиться к заключительным этапам чемпионата мира.

Сыгравший два матча на мундиале 23-летний Пино травмировал ключицу, а его ровесник Уильямс (три поединка) получил травму приводящей мышцы правого плеча после сильного удара.

На чемпионате мира 2026 года сборная Испании сыграла 0:0 с Кабо-Верде, а также одолела Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

В 1/16 финала пиренейцы сразятся с Австрией или Алжиром, а далее – с лучшей командой в паре Колумбия/Португалия – Англия/Гана/Хорватия.