В сборной Испании определили судьбу травмированных игроков
Нико Уильямс и Ереми Пино не будут ехать домой
Травмированные игроки Нико Уильямс и Ереми Пино остаются в составе сборной Испании в надежде восстановиться к заключительным этапам чемпионата мира.
Сыгравший два матча на мундиале 23-летний Пино травмировал ключицу, а его ровесник Уильямс (три поединка) получил травму приводящей мышцы правого плеча после сильного удара.
На чемпионате мира 2026 года сборная Испании сыграла 0:0 с Кабо-Верде, а также одолела Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).
В 1/16 финала пиренейцы сразятся с Австрией или Алжиром, а далее – с лучшей командой в паре Колумбия/Португалия – Англия/Гана/Хорватия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Асенсио может перейти в Рим
Промоутер считает, что Александр совершил интересный ход