Два вингера сборной Испании рискуют больше не сыграть на чемпионате мира

Вингер сборной Испании Ереми Пино рискует пропустить остальную часть чемпионата мира, также существуют опасения по поводу травмы, которую получил Нико Уильямс.

Пино и Уильямс получили повреждения после выхода на замену во втором тайме вместо Алекса Баэны и Ламина Ямаля соответственно в матче третьего тура группового этапа против Уругвая (1:0). Пино повредил ключицу, а Уильямс почувствовал проблемы в районе паха.

«Пино может пропустить остальную часть чемпионата мира, – заявил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции. – Это травма ключицы. Завтра мы проведем дополнительные обследования. Он очень страдал, но героически помогал нам до самого конца матча».

23-летние Пино из «Кристал Пэлас» и Уильямс из «Атлетика» в субботу пройдут полное медицинское обследование, после которого станет известно, насколько серьезны их травмы. По информации источников, близких к раздевалке сборной Испании, существуют опасения, что оба вингера пропустят оставшуюся часть турнира.

Если футболисты вылетят до конца чемпионата мира, сборная Испании не сможет вызвать им замену. Крайний срок для внесения изменений в заявку, установленный ФИФА, истек за 24 часа до первого матча каждой команды на турнире.

Победа над Уругваем позволила Испании выйти в плей-офф с первого места в группе H. До этого команда сыграла вничью с Кабо-Верде и победила Саудовскую Аравию. В 1/16 финала команда Луиса де ла Фуэнте встретится с обладателем второго места группы J – Австрией или Алжиром. Матч состоится 2 июля в Лос-Анджелесе.