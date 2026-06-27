«Режим ожидания поможет Австрии и Алжиру». Безус – о матчах группы J

Последним, кто на чемпионате мира завершает групповой турнир, является группа J, в которой участвует действующий чемпион мира сборная Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони уже завоевали первое место в своем квартете и в последнем туре сыграют с Иорданией. А вторую прямую путевку в очном противостоянии разыграют команды Австрии и Алжира.

Своим видением этого соперничества эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Аргентина очень серьезно вошла в нынешний чемпионат мира, во многом благодаря их лидеру и ветерану Лионелю Месси, – сказал Безус. – Меня приятно удивили их действия в прессинге, в организации игры, в агрессивности. Они доминировали в матчах со своими главными конкурентами и по праву добились успеха.

Последний поединок группы против Иордании, ничего для аргентинцев не решает. Тем не менее, рисунок игры фаворита вряд ли изменится, и они снова добьются максимального результата. На этот раз – 3:1.

Куда интереснее по своей драматургии будет матч Алжира и Австрии, где разыграется вторая прямая путевка в 1/16-ю. Мне кажется, что в этой встрече до 60-й минуты будет действительно битва, и если к этому моменту счет будет ничейным, то потом команды могут уйти в режим ожидания или вообще спокойно доиграть поединок без риска, что даст возможность третьей команде, которой сейчас есть Алжир квалифицироваться в плей-офф. 1:1.