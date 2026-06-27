«Режим ожидания поможет Австрии и Алжиру». Безус – о матчах группы J
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что в плей-офф выйдут Аргентина, Австрия и Алжир
Последним, кто на чемпионате мира завершает групповой турнир, является группа J, в которой участвует действующий чемпион мира сборная Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони уже завоевали первое место в своем квартете и в последнем туре сыграют с Иорданией. А вторую прямую путевку в очном противостоянии разыграют команды Австрии и Алжира.
Своим видением этого соперничества эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.
– Аргентина очень серьезно вошла в нынешний чемпионат мира, во многом благодаря их лидеру и ветерану Лионелю Месси, – сказал Безус. – Меня приятно удивили их действия в прессинге, в организации игры, в агрессивности. Они доминировали в матчах со своими главными конкурентами и по праву добились успеха.
Последний поединок группы против Иордании, ничего для аргентинцев не решает. Тем не менее, рисунок игры фаворита вряд ли изменится, и они снова добьются максимального результата. На этот раз – 3:1.
Куда интереснее по своей драматургии будет матч Алжира и Австрии, где разыграется вторая прямая путевка в 1/16-ю. Мне кажется, что в этой встрече до 60-й минуты будет действительно битва, и если к этому моменту счет будет ничейным, то потом команды могут уйти в режим ожидания или вообще спокойно доиграть поединок без риска, что даст возможность третьей команде, которой сейчас есть Алжир квалифицироваться в плей-офф. 1:1.
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|6
|2
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Алжир
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
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