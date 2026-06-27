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  4. «Режим ожидания поможет Австрии и Алжиру». Безус – о матчах группы J
Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:37 |
263
0

«Режим ожидания поможет Австрии и Алжиру». Безус – о матчах группы J

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что в плей-офф выйдут Аргентина, Австрия и Алжир

27 июня 2026, 22:37 |
263
0
«Режим ожидания поможет Австрии и Алжиру». Безус – о матчах группы J
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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Последним, кто на чемпионате мира завершает групповой турнир, является группа J, в которой участвует действующий чемпион мира сборная Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони уже завоевали первое место в своем квартете и в последнем туре сыграют с Иорданией. А вторую прямую путевку в очном противостоянии разыграют команды Австрии и Алжира.

Своим видением этого соперничества эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Аргентина очень серьезно вошла в нынешний чемпионат мира, во многом благодаря их лидеру и ветерану Лионелю Месси, – сказал Безус. – Меня приятно удивили их действия в прессинге, в организации игры, в агрессивности. Они доминировали в матчах со своими главными конкурентами и по праву добились успеха.

Последний поединок группы против Иордании, ничего для аргентинцев не решает. Тем не менее, рисунок игры фаворита вряд ли изменится, и они снова добьются максимального результата. На этот раз – 3:1.

Куда интереснее по своей драматургии будет матч Алжира и Австрии, где разыграется вторая прямая путевка в 1/16-ю. Мне кажется, что в этой встрече до 60-й минуты будет действительно битва, и если к этому моменту счет будет ничейным, то потом команды могут уйти в режим ожидания или вообще спокойно доиграть поединок без риска, что даст возможность третьей команде, которой сейчас есть Алжир квалифицироваться в плей-офф. 1:1.

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6
2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Алжир 2 1 0 1 2 - 4 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
4 Иордания 2 0 0 2 2 - 5 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
Полная таблица
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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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