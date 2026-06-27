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Чемпионат мира
27 июня 2026, 17:35 |
298
0

«Португалия свое наверстает». Прогноз на матчи группы K

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко считает, что Колумбия потеряет первое место

27 июня 2026, 17:35 |
298
0
«Португалия свое наверстает». Прогноз на матчи группы K
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии
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Завтра, 28 июня – в 02:30 по киевскому времени свои матчи последнего тура в групповом раунде начнет группа K, в которой Колумбия (нынешний лидер) сыграет с Португалией, а Узбекистан встретится с ДР Конго.

Свой прогноз на развязку в этом квартете эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины и наш эксперт Сергей Кравченко.

– Считаю, что это будет крутой поединок в плане зрелищности и интриги, – сказал Кравченко. – В этом противостоянии я поставлю на минимальную победу португальцев (2:1), у которых, на мой взгляд, команда будет немного мастеровитее. Тем более что в последнем матче подопечные Роберто Мартинеса, как говорится, стали на победный путь. Борьба за первое место будет ожесточенной, но группа, как я уже назвал счет, выиграет европейская команда.

Во встрече аутсайдеров, которые еще могут заскочить в плей-офф, правда, Узбекистану это сделать будет крайне сложно, учитывая разницу мячей. Впрочем, мне кажется, что подопечные Фабио Каннаваро добудут свое первое, историческое очко на чемпионатах мира. Для ДР Конго это тоже будет результат, который отправит их домой. Не могу никому из этих команд отдать предпочтение. 1:1.

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 2 2 0 0 4 - 1 28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 6
2 Португалия 2 1 1 0 6 - 1 28.06.26 02:30 Колумбия - Португалия23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 4
3 ДР Конго 2 0 1 1 1 - 2 28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан24.06.26 Колумбия 1:0 ДР Конго17.06.26 Португалия 1:1 ДР Конго 1
4 Узбекистан 2 0 0 2 1 - 8 28.06.26 02:30 ДР Конго - Узбекистан23.06.26 Португалия 5:0 Узбекистан18.06.26 Узбекистан 1:3 Колумбия 0
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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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