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  4. Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L
Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:07 |
684
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Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что англичане первое место в своем квартете не отдадут

27 июня 2026, 11:07 |
684
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Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии
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Сегодняшний, так сказать, игровой день, заключительный на групповом этапе, в полночь по киевскому времени начнет группа L. Главным фаворитом этого квартета является сборная Англии, которая встретится с Панамой, а вторую прямую путевку в плей-офф разыграют Гана и Хорватия.

Своим мнением, о том, какой может быть расклад среди этих соперников, и кто напрямую попадет в 1/16 финала, с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– После осечки в матче с Ганой, Англия сделает все, чтобы не просто победить Панаму, а сделать это уверенно, – сказал Кравченко. – При всем уважении к панамцам я не вижу, чтобы у команды Томаса Тухеля возникли проблемы. Опять же, несмотря на ничью в прошлом туре англичане пока выглядят слаженно и уверенно, поэтому их первое место в группе не поддается сомнению. В этой игры ставлю на британцев – 3:0.

А вот матч Гана – Хорватия, на мой взгляд, будет поинтереснее, прежде всего, по своей интриге. Африканцы, как показывает нынешний турнир, являются крепкой командой, это же традиционно можно сказать и о Хорватии. Здесь ведь еще нужно понимать и угадать, какое место – второе или третье занимать, учитывая сетку плей-офф. В принципе, большого выбора нет, но, наверное, лучше попасть на Колумбию, чем Португалию.

Впрочем, это думать тренерам и командам, но чтобы быть уверенным в проходе, в этом поединке может быть и ничья, к чему я и склоняюсь – 1:1. Что позволит тем же хорватам пройти дальше.

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 2 1 1 0 4 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 4
2 Гана 2 1 1 0 1 - 0 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
3 Хорватия 2 1 0 1 3 - 4 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3
4 Панама 2 0 0 2 0 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Панамы по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Ганы по футболу Томас Тухель эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Тут і так всім зрозуміло хто виходить з групи 
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