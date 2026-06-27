Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что англичане первое место в своем квартете не отдадут
Сегодняшний, так сказать, игровой день, заключительный на групповом этапе, в полночь по киевскому времени начнет группа L. Главным фаворитом этого квартета является сборная Англии, которая встретится с Панамой, а вторую прямую путевку в плей-офф разыграют Гана и Хорватия.
Своим мнением, о том, какой может быть расклад среди этих соперников, и кто напрямую попадет в 1/16 финала, с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.
– После осечки в матче с Ганой, Англия сделает все, чтобы не просто победить Панаму, а сделать это уверенно, – сказал Кравченко. – При всем уважении к панамцам я не вижу, чтобы у команды Томаса Тухеля возникли проблемы. Опять же, несмотря на ничью в прошлом туре англичане пока выглядят слаженно и уверенно, поэтому их первое место в группе не поддается сомнению. В этой игры ставлю на британцев – 3:0.
А вот матч Гана – Хорватия, на мой взгляд, будет поинтереснее, прежде всего, по своей интриге. Африканцы, как показывает нынешний турнир, являются крепкой командой, это же традиционно можно сказать и о Хорватии. Здесь ведь еще нужно понимать и угадать, какое место – второе или третье занимать, учитывая сетку плей-офф. В принципе, большого выбора нет, но, наверное, лучше попасть на Колумбию, чем Португалию.
Впрочем, это думать тренерам и командам, но чтобы быть уверенным в проходе, в этом поединке может быть и ничья, к чему я и склоняюсь – 1:1. Что позволит тем же хорватам пройти дальше.
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|4
|2
|Гана
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|4
|3
|Хорватия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|3
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата
Столе Сольбаккен дал отдохнуть лидерам команды перед матчами плей-офф