Турецкий клуб договорился о спарринге с Шахтером

Победитель турецкой Лиги 2 сезона-2025/26 «Бурсаспор», как и хотел, согласовал проведение спарринга с именитой европейской командой.

Переговоры с «Шахтером» завершились успехом и 26 июля в Бурсе состоится товарищеский матч между командами.

Видимо, матч состоится на домашнем стадионе «Бурсаспора», который вмещает более 40 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что руководство «Бурсаспора» инициировало переговоры с «Шахтером» на предмет проведения спарринга.