Украина. Премьер лига27 июня 2026, 22:47 |
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Турецкий клуб договорился о спарринге с Шахтером
«Бурсаспор» все-таки сыграет против чемпиона Украины
27 июня 2026, 22:47 |
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Победитель турецкой Лиги 2 сезона-2025/26 «Бурсаспор», как и хотел, согласовал проведение спарринга с именитой европейской командой.
Переговоры с «Шахтером» завершились успехом и 26 июля в Бурсе состоится товарищеский матч между командами.
Видимо, матч состоится на домашнем стадионе «Бурсаспора», который вмещает более 40 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что руководство «Бурсаспора» инициировало переговоры с «Шахтером» на предмет проведения спарринга.
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