Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий клуб договорился о спарринге с Шахтером
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 22:47 |
246
0

Турецкий клуб договорился о спарринге с Шахтером

«Бурсаспор» все-таки сыграет против чемпиона Украины

27 июня 2026, 22:47 |
246
0
Турецкий клуб договорился о спарринге с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Победитель турецкой Лиги 2 сезона-2025/26 «Бурсаспор», как и хотел, согласовал проведение спарринга с именитой европейской командой.

Переговоры с «Шахтером» завершились успехом и 26 июля в Бурсе состоится товарищеский матч между командами.

Видимо, матч состоится на домашнем стадионе «Бурсаспора», который вмещает более 40 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что руководство «Бурсаспора» инициировало переговоры с «Шахтером» на предмет проведения спарринга.

По теме:
ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от Хайдука
Верес завершил вничью первый летний спарринг
ПОНОМАРЕВ: «Продажа Проспера в Шахтер? Это было правильное решение»
Бурсаспор Шахтер Донецк товарищеские матчи
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 27 июня 2026, 08:02 1
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов

Рико требует реванша

Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27 июня 2026, 08:41 5
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе

Александр рассматривает возможность подписания контракта с Zuffa Boxing

Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата
Футбол | 27.06.2026, 16:01
Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата
Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 27.06.2026, 10:47
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Футбол | 27.06.2026, 21:34
Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 28
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
27.06.2026, 07:32 8
Бокс
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 23
Футбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем