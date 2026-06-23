Украина. Премьер лига23 июня 2026, 10:48 |
310
0
Бурсаспор инициирует проведение товарищеского матча с Шахтером
Турки хотят попробовать свои силы на фоне известной европейской команды
23 июня 2026, 10:48 |
310
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Турецкий «Бурсаспор», который выиграл тамошнюю Лигу 2 (третий дивизион) в сезоне-2025/26, хочет в летний подготовительный период сыграть матч против «известной европейской команды».
Сообщается, что «Бурсаспор» инициировал переговоры по этому вопросу с чемпионом Украины «Шахтером», который возглавляет турок Арда Туран.
Ожидается, что матч между командами, если договоренность будет достигнута, состоится в Бурсе.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется услугами двух футболистов «Шахтера», которых готов продать Арда Туран.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2026, 10:11 5
В Украину перебирается Аборга Уинс
Бокс | 23 июня 2026, 07:37 6
Боксер высказался о своей вере
Футбол | 23.06.2026, 01:21
Футбол | 23.06.2026, 12:03
Футбол | 22.06.2026, 12:12
Комментарии 0
Популярные новости
22.06.2026, 05:02 1
21.06.2026, 16:35 3
22.06.2026, 17:01 16
21.06.2026, 10:58 1
22.06.2026, 09:07 14
22.06.2026, 09:51 7
21.06.2026, 10:15 11
22.06.2026, 10:38 8