Бурсаспор инициирует проведение товарищеского матча с Шахтером

Турецкий «Бурсаспор», который выиграл тамошнюю Лигу 2 (третий дивизион) в сезоне-2025/26, хочет в летний подготовительный период сыграть матч против «известной европейской команды».

Сообщается, что «Бурсаспор» инициировал переговоры по этому вопросу с чемпионом Украины «Шахтером», который возглавляет турок Арда Туран.

Ожидается, что матч между командами, если договоренность будет достигнута, состоится в Бурсе.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется услугами двух футболистов «Шахтера», которых готов продать Арда Туран.