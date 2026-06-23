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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 10:48 |
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0

Бурсаспор инициирует проведение товарищеского матча с Шахтером

Турки хотят попробовать свои силы на фоне известной европейской команды

23 июня 2026, 10:48 |
310
0
Бурсаспор инициирует проведение товарищеского матча с Шахтером
x.com/BursasporSk
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Турецкий «Бурсаспор», который выиграл тамошнюю Лигу 2 (третий дивизион) в сезоне-2025/26, хочет в летний подготовительный период сыграть матч против «известной европейской команды».

Сообщается, что «Бурсаспор» инициировал переговоры по этому вопросу с чемпионом Украины «Шахтером», который возглавляет турок Арда Туран.

Ожидается, что матч между командами, если договоренность будет достигнута, состоится в Бурсе.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется услугами двух футболистов «Шахтера», которых готов продать Арда Туран.

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Бурсаспор Шахтер Донецк товарищеские матчи
Алексей Сливченко Источник
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