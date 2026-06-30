ПСЖ принял решение о трансфере. Новости для Забарного

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» определил главный приоритет на летнее трансферное окно.

Руководство ПСЖ поставило укрепление центра обороны главной целью на летнее трансферное окно. Французский клуб активно работает над поиском центрального защитника, который станет приоритетной целью команды в межсезонье.

Ожидается, что в ближайшие недели парижане активизируют переговоры по поводу потенциальных кандидатов.

Ранее сообщалось, что будущее украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ оказалось под вопросом. Посредники предложили кандидатуру украинца «Ливерпулю».