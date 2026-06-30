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Франция
30 июня 2026, 07:32 |
605
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ПСЖ принял решение о трансфере. Новости для Забарного

Клуб хочет подписать центрального защитника

30 июня 2026, 07:32 |
605
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ПСЖ принял решение о трансфере. Новости для Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» определил главный приоритет на летнее трансферное окно.

Руководство ПСЖ поставило укрепление центра обороны главной целью на летнее трансферное окно. Французский клуб активно работает над поиском центрального защитника, который станет приоритетной целью команды в межсезонье.

Ожидается, что в ближайшие недели парижане активизируют переговоры по поводу потенциальных кандидатов.

Ранее сообщалось, что будущее украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ оказалось под вопросом. Посредники предложили кандидатуру украинца «Ливерпулю».

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Илья Забарный ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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У Забарного контракт він ні за що не переживає
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