Бавария сделала предложение звездному нападающему Ювентуса

Мюнхенская «Бавария» предложила контракт 26-летнему сербскому нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

30 июня истекает срок контракта серба с туринцами, после чего он сможет самостоятельно подписать соглашение с любым клубом на правах свободного агента. Однако сам Влахович, по словам источников, не спешит принимать предложение гранда Бундеслиги.

В настоящее время футболиста активно пытается подписать турецкий «Бешикташ», который предлагает ему солидные финансовые условия и гарантированное место в стартовом составе. В «Баварии» же Влаховичу придется конкурировать с Гарри Кейном, который в прошлом сезоне забил 61 гол во всех турнирах.

Также Душан не теряет надежды договориться с «Ювентусом» о продолжении сотрудничества. На его счету 10 голов и 2 голевые передачи в 23 матчах прошлого сезона. В составе туринцев он играет с 2022 года.