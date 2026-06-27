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  4. Бавария сделала предложение звездному нападающему Ювентуса
Германия
27 июня 2026, 22:39 |
706
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Бавария сделала предложение звездному нападающему Ювентуса

Но Влахович не хочет играть в Мюнхене

27 июня 2026, 22:39 |
706
0
Бавария сделала предложение звездному нападающему Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович
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Мюнхенская «Бавария» предложила контракт 26-летнему сербскому нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

30 июня истекает срок контракта серба с туринцами, после чего он сможет самостоятельно подписать соглашение с любым клубом на правах свободного агента. Однако сам Влахович, по словам источников, не спешит принимать предложение гранда Бундеслиги.

В настоящее время футболиста активно пытается подписать турецкий «Бешикташ», который предлагает ему солидные финансовые условия и гарантированное место в стартовом составе. В «Баварии» же Влаховичу придется конкурировать с Гарри Кейном, который в прошлом сезоне забил 61 гол во всех турнирах.

Также Душан не теряет надежды договориться с «Ювентусом» о продолжении сотрудничества. На его счету 10 голов и 2 голевые передачи в 23 матчах прошлого сезона. В составе туринцев он играет с 2022 года.

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Душан Влахович Бавария Бешикташ Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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