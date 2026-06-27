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  4. Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Испания
27 июня 2026, 21:34 |
2335
0

Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо

Асенсио может перейти в Рим

27 июня 2026, 21:34 |
2335
0
Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
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Римский «Лацио» нацелился на 23-летнего центрального защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио.

Воспитанник «бланкос» ярко ворвался в основной состав мадридцев, однако впоследствии начал демонстрировать нестабильную игру, из-за чего потерял доверие тренерского штаба. Новый руководитель «Реала» Жозе Моуриньо также не рассчитывает на Асенсио. По словам известного инсайдера Экрема Конура, римляне хотят воспользоваться ситуацией и оформить трансфер испанца. В нём «Лацио» видит потенциальную замену Алессио Романьоли, который переходит в катарский «Аль-Садд».

В то же время журналист добавляет, что осуществить этот трансфер будет сложно из-за условий действующего контракта Асенсио с «Реалом». Он рассчитан до 2031 года и содержит клаузулу в размере 1 миллиарда евро.

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Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Жозе Моуриньо Рауль Асенсио трансферы Экрем Конур
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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