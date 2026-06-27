Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо

Римский «Лацио» нацелился на 23-летнего центрального защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио.

Воспитанник «бланкос» ярко ворвался в основной состав мадридцев, однако впоследствии начал демонстрировать нестабильную игру, из-за чего потерял доверие тренерского штаба. Новый руководитель «Реала» Жозе Моуриньо также не рассчитывает на Асенсио. По словам известного инсайдера Экрема Конура, римляне хотят воспользоваться ситуацией и оформить трансфер испанца. В нём «Лацио» видит потенциальную замену Алессио Романьоли, который переходит в катарский «Аль-Садд».

В то же время журналист добавляет, что осуществить этот трансфер будет сложно из-за условий действующего контракта Асенсио с «Реалом». Он рассчитан до 2031 года и содержит клаузулу в размере 1 миллиарда евро.