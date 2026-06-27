Скандал на ЧМ-2026. Капитана сборной Кабо-Верде обвиняют в изнасиловании

36-летний капитан сборной Кабо-Верде Райан Мендес оказался в центре скандала, когда стало известно об обвинениях в его адрес в сексуальном насилии.

Сообщается, что в марте 2025 года футболист находился с командой в Новой Зеландии, где участвовал в товарищеском матче. Мендес якобы изнасиловал местную женщину, которая пожаловалась на действия игрока в полицию. Она даже обратилась в Федерацию футбола Кабо-Верде и ФИФА с требованием запретить её обидчику участвовать в ЧМ-2026, однако получила отказ.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграла на чемпионате мира и сразу же вышла в плей-офф. На стадии 1/16 финала кабовердинцы сыграют против Аргентины.