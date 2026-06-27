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Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:27 |
1381
0

Скандал на ЧМ-2026. Капитана сборной Кабо-Верде обвиняют в изнасиловании

Райан Мендес стал фигурантом уголовного расследования

27 июня 2026, 22:27 |
1381
0
Скандал на ЧМ-2026. Капитана сборной Кабо-Верде обвиняют в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Мендес
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36-летний капитан сборной Кабо-Верде Райан Мендес оказался в центре скандала, когда стало известно об обвинениях в его адрес в сексуальном насилии.

Сообщается, что в марте 2025 года футболист находился с командой в Новой Зеландии, где участвовал в товарищеском матче. Мендес якобы изнасиловал местную женщину, которая пожаловалась на действия игрока в полицию. Она даже обратилась в Федерацию футбола Кабо-Верде и ФИФА с требованием запретить её обидчику участвовать в ЧМ-2026, однако получила отказ.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграла на чемпионате мира и сразу же вышла в плей-офф. На стадии 1/16 финала кабовердинцы сыграют против Аргентины.

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ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Globo Esporte
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