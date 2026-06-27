5 млн человек пытались купить билеты на самый популярный матч ЧМ-2026

Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 Португалия – Колумбия стал самым популярным поединком на этом чемпионате мира.

По данным СМИ, в течение первых 24 часов более пяти миллионов человек пытались приобрести билеты на эту встречу, которая пройдет в Майами на стадионе «Hard Rock», вмещающем 64 767 зрителей.

Популярность матча была настолько высокой, что даже главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу пришлось самостоятельно покупать билеты для своей семьи заранее – еще в ноябре прошлого года. Сейчас спекулянты продают билеты на матч за более чем 6000 долларов.

После двух туров группового этапа Колумбия возглавляет группу K с 6 очками в активе. У Португалии на 2 очка меньше. В очном противостоянии команды определят, кто займет итоговое первое место в группе. Но ажиотаж вокруг этого матча объясняется также другими факторами. В частности, колумбийская диаспора во Флориде является самой многочисленной в США. Кроме того, многие хотят увидеть игру Криштиану Роналду на его шестом и, вероятно, последнем чемпионате мира.