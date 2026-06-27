Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 5 млн человек пытались купить билеты на самый популярный матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
27 июня 2026, 19:12 | Обновлено 27 июня 2026, 19:14
746
0

5 млн человек пытались купить билеты на самый популярный матч ЧМ-2026

За билет на матч Поругалия – Колумбия уже просят более 6000 долларов

27 июня 2026, 19:12 | Обновлено 27 июня 2026, 19:14
746
0
5 млн человек пытались купить билеты на самый популярный матч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Португалии
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 ПортугалияКолумбия стал самым популярным поединком на этом чемпионате мира.

По данным СМИ, в течение первых 24 часов более пяти миллионов человек пытались приобрести билеты на эту встречу, которая пройдет в Майами на стадионе «Hard Rock», вмещающем 64 767 зрителей.

Популярность матча была настолько высокой, что даже главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу пришлось самостоятельно покупать билеты для своей семьи заранее – еще в ноябре прошлого года. Сейчас спекулянты продают билеты на матч за более чем 6000 долларов.

После двух туров группового этапа Колумбия возглавляет группу K с 6 очками в активе. У Португалии на 2 очка меньше. В очном противостоянии команды определят, кто займет итоговое первое место в группе. Но ажиотаж вокруг этого матча объясняется также другими факторами. В частности, колумбийская диаспора во Флориде является самой многочисленной в США. Кроме того, многие хотят увидеть игру Криштиану Роналду на его шестом и, вероятно, последнем чемпионате мира.

По теме:
Более 13 тысяч аргентинцев не допустят на ЧМ по необычной причине
ДР Конго – Узбекистан. Текстовая трансляция матча
Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ
сборная Португалии по футболу сборная Колумбии по футболу ЧМ-2026 по футболу билеты
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Бокс | 26 июня 2026, 23:47 0
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса

Промоутер считает, что Александр совершил интересный ход

WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
Бокс | 27 июня 2026, 08:32 0
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование

Сулейман – о решении Усика освободить пояса

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27.06.2026, 07:32
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро
Футбол | 27.06.2026, 17:48
Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро
Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Футбол | 27.06.2026, 16:59
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 30
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 19
Футбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 21
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 4
Бокс
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем