Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Тареми раскритиковал организаторов турнира
Сборная Ирана с тремя очками после группового этапа сохраняет шансы выйти в плей-офф с третьего места, однако форвард и лидер команды Мехди Тареми недоволен отношением организаторов турнира.
«Мы с самого начала были вынуждены жаловаться на разные вещи. Весь чемпионат мира – это катастрофа. Полная катастрофа. И несправедливо по отношению к нам».
«К сожалению, ФИФА нам не помогает, хотя Инфантино обещал, что все будет хорошо. Но никакие проблемы не решены», – сказал Тареми.
Сборная базируется в Мексике, однако на матчи в США получает лишь краткосрочные визы и должна сразу же покидать американскую территорию.
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