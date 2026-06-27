Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»

Сборная Ирана с тремя очками после группового этапа сохраняет шансы выйти в плей-офф с третьего места, однако форвард и лидер команды Мехди Тареми недоволен отношением организаторов турнира.

«Мы с самого начала были вынуждены жаловаться на разные вещи. Весь чемпионат мира – это катастрофа. Полная катастрофа. И несправедливо по отношению к нам».

«К сожалению, ФИФА нам не помогает, хотя Инфантино обещал, что все будет хорошо. Но никакие проблемы не решены», – сказал Тареми.

Сборная базируется в Мексике, однако на матчи в США получает лишь краткосрочные визы и должна сразу же покидать американскую территорию.