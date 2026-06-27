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Чемпионат мира
27 июня 2026, 15:31 | Обновлено 27 июня 2026, 15:45
437
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Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»

Тареми раскритиковал организаторов турнира

27 июня 2026, 15:31 | Обновлено 27 июня 2026, 15:45
437
2 Comments
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ирана с тремя очками после группового этапа сохраняет шансы выйти в плей-офф с третьего места, однако форвард и лидер команды Мехди Тареми недоволен отношением организаторов турнира.

«Мы с самого начала были вынуждены жаловаться на разные вещи. Весь чемпионат мира – это катастрофа. Полная катастрофа. И несправедливо по отношению к нам».

«К сожалению, ФИФА нам не помогает, хотя Инфантино обещал, что все будет хорошо. Но никакие проблемы не решены», – сказал Тареми.

Сборная базируется в Мексике, однако на матчи в США получает лишь краткосрочные визы и должна сразу же покидать американскую территорию.

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Мехди Тареми ЧМ-2026 по футболу сборная Ирана по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Ізраїль допоможе якщо не заспокоєтесь і не припинете обстрілювати його ракетами.
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А хто має допомагати народу-вбивці???!!!Сосіть в підараші!!!!
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