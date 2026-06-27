Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Иногда я милый человек, а иногда – просто сволочь»
Испания
27 июня 2026, 17:09 |
35
0

Жозе МОУРИНЬО: «Иногда я милый человек, а иногда – просто сволочь»

Португалец с возрастом стал более сдержанным

27 июня 2026, 17:09 |
35
0
Жозе МОУРИНЬО: «Иногда я милый человек, а иногда – просто сволочь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо откровенно рассказал о своём характере.

«Я вижу себя в нескольких образах. Дело не в том, что я просто милый, уравновешенный человек, который анализирует вещи без лишних эмоций. Я также вижу себя человеком, который бросает вызовы, который не является милым, у которого всегда есть немного юмора – иногда черного юмора, а иногда я просто сволочь. Когда я был моложе, я был гораздо больше «типичным Моуринью». Я был гораздо более импульсивным, никогда не задумывался о том, что собираюсь сказать, и никогда не думал о последствиях», – признался португалец.

Моуриньо – один из самых успешных футбольных тренеров в истории. На его счету 26 главных трофеев, включая два трофея ЛЧ, два ЛЕ и один ЛК.

По теме:
Игрок Манчестер Юнайтед порвал кресты и вылетел с чемпионата мира
ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри
ОФИЦИАЛЬНО. Реал разорвал контракт с 3-кратным победителем ЛЧ
Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Футбол | 27 июня 2026, 08:08 15
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью

«Фараоны» вышли в плей-офф ЧМ-2026 благодаря отмененному голу в конце встречи

Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Футбол | 27 июня 2026, 15:31 2
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»

Тареми раскритиковал организаторов турнира

WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
Бокс | 27.06.2026, 08:32
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27.06.2026, 08:00
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27.06.2026, 08:41
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 12
Футбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 21
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем