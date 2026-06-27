Жозе МОУРИНЬО: «Иногда я милый человек, а иногда – просто сволочь»
Португалец с возрастом стал более сдержанным
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо откровенно рассказал о своём характере.
«Я вижу себя в нескольких образах. Дело не в том, что я просто милый, уравновешенный человек, который анализирует вещи без лишних эмоций. Я также вижу себя человеком, который бросает вызовы, который не является милым, у которого всегда есть немного юмора – иногда черного юмора, а иногда я просто сволочь. Когда я был моложе, я был гораздо больше «типичным Моуринью». Я был гораздо более импульсивным, никогда не задумывался о том, что собираюсь сказать, и никогда не думал о последствиях», – признался португалец.
Моуриньо – один из самых успешных футбольных тренеров в истории. На его счету 26 главных трофеев, включая два трофея ЛЧ, два ЛЕ и один ЛК.
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