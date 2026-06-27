Суперзвезда Барселоны оказался в центре финансового скандала

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья оказался в центре громкого финансового скандала. По информации источника, футболист столкнулся с серьезными проблемами после того, как узнал о состоянии своих финансов.

Сообщается, что на протяжении карьеры около 80% доходов от коммерческих прав и заработков игрока находились под контролем его отца. По данным СМИ, сам Рафинья якобы не знал о реальном состоянии своих средств.

Утверждается, что футболист обнаружил проблему при попытке приобрести роскошный дом вместе с женой. Именно тогда он, по информации источников, понял, что не располагает той суммой, на которую рассчитывал.