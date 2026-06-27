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27 июня 2026, 00:32 | Обновлено 27 июня 2026, 01:06
647
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Суперзвезда Барселоны оказался в центре финансового скандала

Рафинье не хватило средств, чтобы купить дом

27 июня 2026, 00:32 | Обновлено 27 июня 2026, 01:06
647
3 Comments
Суперзвезда Барселоны оказался в центре финансового скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья
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Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья оказался в центре громкого финансового скандала. По информации источника, футболист столкнулся с серьезными проблемами после того, как узнал о состоянии своих финансов.

Сообщается, что на протяжении карьеры около 80% доходов от коммерческих прав и заработков игрока находились под контролем его отца. По данным СМИ, сам Рафинья якобы не знал о реальном состоянии своих средств.

Утверждается, что футболист обнаружил проблему при попытке приобрести роскошный дом вместе с женой. Именно тогда он, по информации источников, понял, что не располагает той суммой, на которую рассчитывал.

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Рафинья Диас Барселона финансы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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в грудні місяці Рафіньї буде 30 (!!!) років,
та цей маленький хлопчик не знав скільки в нього є грошей.)))
Гравець дуже хороший, але лише футболіст...
Ніби отой боксер, для якого голова - щоб тримати удар і їсти.))
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-1
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А скандал в чому? 
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