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Чемпионат мира
24 июня 2026, 12:14 | Обновлено 24 июня 2026, 12:46
251
0

Анчелотти сообщил, смогут ли Рафинья и Неймар сыграть против Шотландии

Ней может сыграть, а у Рафиньи есть проблемы

24 июня 2026, 12:14 | Обновлено 24 июня 2026, 12:46
251
0
Анчелотти сообщил, смогут ли Рафинья и Неймар сыграть против Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Рафинья не сыграет в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против Шотландии.

Рафинья был вынужден покинуть поле на 40-й минуте матча второго тура группового этапа против Гаити (3:0). После игры вингер опубликовал в соцсетях сообщение, что сделает все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее.

«Мы думаем только о том, чтобы провести хороший матч с максимально сильным составом. То же самое касается и атакующих игроков, – сказал Анчелотти. – У нас есть четкое понимание, кто заменит Рафинью. Нет смысла переживать из-за карточек».

Тренер не назвал конкретного футболиста, который выйдет в старте, но отметил вингера Раяна из «Борнмута», который появился на поле вместо Рафиньи в конце первого тайма матча с Гаити, как игрока, который «хорошо выступает» и имеет «большой потенциал».

В то же время Неймар, который не принимал участия в первых двух матчах турнира из-за травмы икроножной мышцы, может выйти на поле.

«Он доступен, он хорошо тренировался на этой неделе, – сообщил Анчелотти. – Он в форме, готов играть. Мы очень рады, что он вернулся. Это игрок высокого уровня. Он может сыграть как с первых минут, так и все 90 минут. Он очень хорошо готов, много работал и готов к игре.

Его отношение отличное, он в хорошем настроении, он хороший игрок и товарищ по команде. Он серьезно относится к делу, и мы хотим как можно скорее вернуть его на поле. Он приносит опыт и качество».

Что касается Эндрика, которого активно просят ставить в стартовый состав, Анчелотти сказал: «Эндрик может играть каждый матч, он может играть следующую игру и в любой момент. Болельщики очень поддерживают Эндрика, но завтра у нас также есть Неймар. Они поддержат обоих».

Бразилия возглавляет группу C после ничьей с Марокко (1:1) и победы над Гаити (3:0). Заключительный матч группового этапа команда Анчелотти проведет 25 июня в 01:00 по киевскому времени против Шотландии.

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Карло Анчелотти Рафинья Диас Неймар Эндрик сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Globo Esporte
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