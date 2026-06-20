Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья не доиграл до конца первый тайм матча чемпионата мира против команды Гаити и был заменен.

Как подтвердили результаты обследования в сборной Бразилии в субботу, у Рафиньи травма мышцы правого бедра. Футболист пройдет интенсивное лечение, останется в составе сборной Бразилии на чемпионате мира и будет стремиться восстановиться к последующим этапам.

Точно известно, что Рафинья пропустит предстоящий матч против Шотландии, который состоится 25 июня.

29-летний футболист забил 21 гол и восемь раз ассистировал партнерам в 33 матчах прошлого сезона.