Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Рафинья не доиграл до конца первый тайм матча чемпионата мира против команды Гаити
Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья не доиграл до конца первый тайм матча чемпионата мира против команды Гаити и был заменен.
Как подтвердили результаты обследования в сборной Бразилии в субботу, у Рафиньи травма мышцы правого бедра. Футболист пройдет интенсивное лечение, останется в составе сборной Бразилии на чемпионате мира и будет стремиться восстановиться к последующим этапам.
Точно известно, что Рафинья пропустит предстоящий матч против Шотландии, который состоится 25 июня.
29-летний футболист забил 21 гол и восемь раз ассистировал партнерам в 33 матчах прошлого сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рефери остановил бой после гонга
Команду пополнит нигерийский нападающий