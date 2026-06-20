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  4. ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити
Чемпионат мира
20 июня 2026, 04:47 | Обновлено 20 июня 2026, 04:53
427
0

ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити

Звездный вингер бразильской команды получил повреждение в 1-м тайме матча ЧМ-2026

20 июня 2026, 04:47 | Обновлено 20 июня 2026, 04:53
427
0
ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine
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Именитый бразильский вингер Рафинья получил повреждение в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Гаити.

Рафинья травмировался в конце первого тайма. Пока что неизвестно, что случилось со звездой каталонской Барселоны.

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Наставник селесао Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью, выпустив Райана, который на клубном уровне выступает за Борнмут.

Бразилия выиграла первый тайм у Гаити со счетом 3:0 благодаря дублю Матеуса Куньи и голу Винисиуса Жуниора.

ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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