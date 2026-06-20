ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити
Звездный вингер бразильской команды получил повреждение в 1-м тайме матча ЧМ-2026
Именитый бразильский вингер Рафинья получил повреждение в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Гаити.
Рафинья травмировался в конце первого тайма. Пока что неизвестно, что случилось со звездой каталонской Барселоны.
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Наставник селесао Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью, выпустив Райана, который на клубном уровне выступает за Борнмут.
Бразилия выиграла первый тайм у Гаити со счетом 3:0 благодаря дублю Матеуса Куньи и голу Винисиуса Жуниора.
ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити
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