Именитый бразильский вингер Рафинья получил повреждение в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Гаити.

Рафинья травмировался в конце первого тайма. Пока что неизвестно, что случилось со звездой каталонской Барселоны.

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Наставник селесао Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью, выпустив Райана, который на клубном уровне выступает за Борнмут.

Бразилия выиграла первый тайм у Гаити со счетом 3:0 благодаря дублю Матеуса Куньи и голу Винисиуса Жуниора.

ФОТО. Карло Анчелотти вынуждено заменил Рафинью в матче Бразилия – Гаити

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine